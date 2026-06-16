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Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta

Piše A. L., 16. lipnja 2026. @ 08:23 komentari
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Screenshot Foto: screenshot/X
Iako se isprva vjerovalo da je smrt nastupila trenutačno, medicinska sestra Rayza Dias, koja se zatekla u blizini i pokušala pomoći unesrećenoj djevojci, tvrdi da je žrtva nakon pada još uvijek pokazivala znakove života.
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