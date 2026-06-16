Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta

Mlada Brazilka Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21), koja je tijekom vikenda poginula nakon što je bez sigurnosnog užeta skakala bungee jumping s napuštenog mosta u saveznoj državi São Paulo, bila je živa i nakon pada, tvrdi medicinska sestra koja joj je pokušala spasiti život.

Ambiciozna studentica i buduća profesorica tjelesnog odgoja stradala je u subotu na napuštenom mostu u gradu Limeiri. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama pokazuju kako je prije skoka zatražila izvođenje u takozvanom avionskom stilu, pri kojem je dvojica instruktora podižu iznad svojih ramena dok ona raširenih ruku imitira let.

Pala s visine od 40 m

Međutim, operateri su kobno pogriješili jer njezino sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno za pojas. Maria Eduarda pala je s visine oko 40 metara.

Iako se isprva vjerovalo da je smrt nastupila trenutačno, medicinska sestra Rayza Dias, koja se zatekla u blizini i pokušala pomoći unesrećenoj djevojci, tvrdi da je žrtva nakon pada još uvijek pokazivala znakove života.

"Bilo je iznimno teško doći do nje. Ogrebala sam cijelu ruku jer se do mjesta pada moglo spustiti samo jednim užetom niz strmu padinu. Sve je bilo prekriveno blatom", ispričala je Dias. Prema njezinim riječima, Rodrigues de Freitas je pri dolasku spasioca još uvijek teško disala i imala slab puls, piše Daily Mail.

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Medicinska sestra u suzama

"Čak sam i razgovarala s njom. Imam običaj šaliti se i govoriti: Nitko ne umire u mojoj smjeni zato sam joj i rekla - Nitko neće umrijeti u mojoj smjeni'", prisjetila se kroz suze medicinska sestra.

Brazilska vojna policija priopćila je da su dvojica muškaraca nakon nesreće pobjegla s mjesta događaja, no ubrzo su locirani helikopterom u obližnjem šumovitom području. Ukupno je šest osoba privedeno na ispitivanje.

Optuženi za ubojstvo iz nehaja

Trojica muškaraca Maicon Fernandes Cintra (42), Luis Felipe Feliciano Egoroff (32) i Vitor de Freitas Gonçalves (27) optuženi su za ubojstvo iz nehaja uz krajnju nepažnju, kazneno djelo koje se u Brazilu primjenjuje kada osoba nije imala namjeru ubiti, ali je svojim postupcima svjesno zanemarila ozbiljan rizik za ljudski život.

Osumnjičeni su tijekom ispitivanja tvrdili da je tijekom pripreme skoka pala im koncentracija te da se ne mogu sjetiti kada i kako je došlo do propusta u pričvršćivanju užeta.

Dodatne kontroverze izaziva činjenica da nijedna tvrtka nije preuzela odgovornost za organizaciju skoka, a lokalni mediji navode kako su organizatori možda djelovali bez potrebnih dozvola.

Bilo još nesreća

Spomenuti most već je ranije bio mjesto smrtonosnih nesreća. Godine 2024. jedna je biciklistica izgubila kontrolu nad biciklom i pala preko ruba mosta, pri čemu je poginula.

Budući da je riječ o napuštenoj željezničkoj infrastrukturi, odgovornost za održavanje i nadzor formalno je na vladi Brazila. Nakon prethodne nesreće vlasti su naredile ograničavanje pristupa mostu i postavljanje upozorenja, no lokalni dužnosnici tvrde da su zaštitne prepreke brzo zaobiđene.

Nakon posljednje tragedije gradske vlasti Limeire ponovno su prozvale saveznu vladu zbog nedostatka nadzora nad opasnom infrastrukturom te najavile moguće pravne korake.

"Osim utvrđivanja okolnosti koje su dovele do smrti mlade žene, potrebno je utvrditi i tko je odgovoran za nedostatak kontrole pristupa saveznom području koje godinama predstavlja poznati sigurnosni rizik", izjavio je gradonačelnik Limeire Murilo Felix.