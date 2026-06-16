U Osijeku osvanuli "lubenicomati iz Metkovića", jedna provjera OPG-a otvorila Pandorinu kutiju: Grad hitno reagirao

Na nekoliko lokacija u Osijeku ovih su se dana pojavile samouslužne police s lubenicama, koje su građani brzo prozvali "lubenicomatima". Princip kupnje vrlo je jednostavan - kupac ubaci 10 eura u predviđeni pretinac i uzme jednu od izloženih lubenica, koje su teške između sedam i osam kilograma.

Zanimljivo, još u ponedjeljak cijena jedne lubenice iznosila je 20 eura.

Lubenicomati u Osijeku Foto: David Jerkovic/PIXSELL/Pixsell

Na policama je istaknuto da je riječ o lubenicama iz Metkovića. Naveden je i proizvođač, OPG Ivica Ljedug iz Metkovića, kao i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva. Međutim, nakon provjere tih podataka otvorila su se pitanja o njihovu podrijetlu i legalnosti postavljanja.

Berba još nije počela

Novinari Agrokluba razgovarali su sa Željkom Bjelišem, predsjednikom Udruge proizvođača agruma i povrća "Neretvanska mladež", koji je rekao da berba neretvanskih lubenica još nije ni počela. "Berba će početi za deset do petnaest dana", rekao je.

Kako se onda lubenice "iz Metkovića" već prodaju u Osijeku? Bjeliš je provjerio podatke navedene podatke pa ustvrdio da navedena osoba i OPG ne postoje.

"S velikom sigurnošću mogu tvrditi da su ove lubenice uvoz iz Albanije", rekao je.

Ako se te tvrdnje pokažu točnima, ostaje pitanje zašto se kupcima lubenice predstavljaju kao domaći proizvod iz Metkovića i zbog čega su na prodajnom mjestu istaknuti podaci proizvođača koji, prema dostupnim informacijama, nije pronađen u registru.

Dodatna provjera napravljena je i preko Acta Croatice, jedne od većih baza hrvatskih prezimena i genealoških podataka. Pretraga prezimena Ljedug nije dala rezultate.

Grad Osijek najavio postupanje

Komunalno redarstvo Grada Osijeka potvrdilo je da su pokrenute odgovarajuće radnje.

"Dotični gospodin nije upisan u registar OPG-ova, što smo provjerili s Jasminom Petrić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralnom razvoju", rekao je Siniša Lordan, voditelj pododsjeka za redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i promet Grada Osijeka.

Dodao je i da police nisu postavljene zakonito.

"Lubenicomati" su na području Grada Osijeka postavljeni nelegalno i bez odobrenja. Trenutno prometno komunalni redar obilazi i evidentira lokacije, nakon toga ćemo dotičnog gospodina prijaviti nadležnoj inspekciji na daljnje postupanje, a "lubenicomati" će biti uklonjeni od strane trgovačkog društva Unikom", poručio je.