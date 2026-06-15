Objavljeno prvo izvješće o izlijetanju zrakoplova s piste u splitskoj zračnoj luci!

Završeno je prvo izvješće ozbiljne nezgode zrakoplova Croatia Airlines, koja se dogodila prije mjesec dana u splitskoj zračnoj luci.

Istražitelji nisu ponudili zaključak o tome što je uzrok incidenta, ali navode da vjetar, stanje piste i ostali uvjeti prije polijetanja nisu pridonijeli nesreći, odnosno, zanošenju i izlijetanju zrakoplova na travnjak zračne luke.

Preliminarno izvješće zrakoplovne nesreće u Splitu Foto: DNEVNIK.hr

Zrakoplov je trebao poletjeti iz Splita za Frankfurt. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen.

Sve gume oštećene su uslijed proklizavanja, a lijeva guma nosne noge je pukla. Također, određena oštećenja na lijevom motoru nastala su uslijed udara motora u signalne oznake koje se nalaze uz stazu.

Zrakoplov koji je izletio sa staze u splitskoj zračnoj luci Foto: Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

U preliminarnom izvješću detaljno je opisan tijek događaja:

"Predmetni zrakoplov po planu je doletio iz Dusseldorfa, Njemačka, i sletio u Zračnu luku Split oko 12:30 LT (12:30 sati po lokalnom vremenu). Oko 20 min prije slijetanja, završio je prolazni pljusak koji je zahvatio područje Splita."

Uzletno sletna staza bila je mokra, a vjetar je imao nešto izraženiju bočnu komponentu, no svi parametri bili su u dozvoljenim limitima i promet na Zračnoj luci Split odvijao se normalno, stoji u izvješću.

Slijetanje zrakoplova, navedeno je, proteklo je uobičajeno, bez poteškoća. Zrakoplov se zadržao na tlu oko 40 minuta, za koje vrijeme je obavljen iskrcaj i ukrcaj putnika te uobičajene radnje opskrbe zrakoplova.

"Oko 13:05 LT sati zrakoplov je bio spreman za let koji je trebao uslijediti, od Splita prema Frankfurtu (Njemačka). Startao je motore te započeo taksiranje prema stazi 05. Ispred njih taksirao je zrakoplov istog tipa – Airbus 220-300, također 'Croatia Airlines-a'".

Tijekom taksiranja, stoji u izvješću, piloti su pratili podatke o vjetru te su zatražili promjenu staze, s obzirom na smjer i jačinu vjetra koji bi u slučaju upotrebe staze 05 imao leđnu komponentu. Dobili su odobrenje za polijetanje sa staze 23.

"Vjetar je u tom periodu imao smjer 290O i jačinu 15 kt s udarima do 23 kt. Bočna komponenta vjetra pri polijetanju sa staze 23 bila je u desnu stranu zrakoplova, jačine 13 kt s udarima do 20 kt.

Za ovaj tip aviona maksimalna dozvoljena bočna komponenta vjetra pri polijetanju je 32 kt. Dakle, utjecaj vjetra nije bio zanemariv, međutim bio je ispod dozvoljenog limita. Stanje uzletno-sletne staze bilo je korektno i nije moglo biti faktor koji bi ugrozio polijetanje. Vidljivost na stazi i na području Zračne luke Split bila je dobra", opisano je u izvješću.

Preliminarno izvješće zrakoplovne nesreće u Splitu Foto: DNEVNIK.hr

Zrakoplov koji je taksirao ispred predmetnog zrakoplova, naveli su, bez poteškoća je poletio je u 13:23 LT, dakle oko četiri minute prije započinjanja polijetanja predmetnog zrakoplova.

"Predmetni zrakoplov započeo je polijetanje u 13:27 LT. Ubrzavanje se odvijalo normalno te je avion postigao brzinu nešto manju od V1. Tada je došlo do zanošenje zrakoplova u lijevo, najprije postupno, a zatim naglo. Avion je izašao van ruba uzletno-sletne staze. Piloti su uspjeli poravnati kretanje aviona paralelno s linijom staze i prekinuli su polijetanje. Nakon intenzivnog usporavanja, avion se uspješno zaustavio. Po zaustavljanju, lijeva noga glavnog stajnog trapa bila je na zemljanoj površini izvan staze, desna na stazi, a nosna noga u plitkom odvodnom kanalu uz rub staze", opisano je u izvješću.

Piloti su ugasili motore te, u kontaktu s kontrolorom na tornju Zračne luke Split, utvrdili da nema dima ili požara na zrakoplovu i da nema potrebe za žurnom evakuacijom te su putnici na uobičajeni način napustili avion.

Žurne službe na aerodromu za to su vrijeme bile su spremne intervenirati, ukoliko bi se ukazala potreba.