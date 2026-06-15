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Piše D. Z., 15. lipnja 2026. @ 11:16 komentari
Freya, AI, ilustracija
Freya, AI, ilustracija Foto: GROK, AI ilustracija
Plinovod Sjeverni tok u rujnu 2022. godine uništila je mala skupina ukrajinskih civila s unajmljene jahte Andromeda, pod vodstvom dvojice obavještajaca i uz znanje tadašnjeg vojnog vrha. Ključnu ulogu odigrala je bivša manekenka i elitna ronilačka instruktorica pod tajnim imenom Freya.
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