Filmska priča koja trese svijet: Bivša manekenka s ekipom glumila da snima pornić pa izvela sabotažu stoljeća

Istraga o uništenju plinovoda Sjeverni tok 1 i 2 u Baltičkom moru u rujnu 2022. godine, teškog 20 milijardi dolara, otkrila je nevjerojatnu filmsku priču. Iako su svjetske sile sumnjičile CIA-u ili ruski FSB, iza jedne od najvećih sabotaža u povijesti stajala je mala skupina ukrajinskih civila i elitnih ronioca, među kojima je ključnu ulogu odigrala jedna žena – bivša manekenka iz Kijeva pod tajnim imenom Freya.

Operaciju, koja je stajala svega 250.000 dolara, osmislila su dvojica visokih ukrajinskih obavještajaca (glavni vojni zapovjednik u to vrijeme Valerij Zalužni navodno je obavijestio predsjednika Volodimira Zelenskog prije akcije). Budući da u vojsci nisu imali ljude s takvim vještinama, regrutirali su vrhunske civilne ronioce.

Freya, rođena u Kijevu sredinom 1980-ih, u mladosti je bila dio klupske scene, radila je kao model i krasila naslovnicu erotskog časopisa. No, s 20 godina zaljubila se u ronjenje, postala instruktorica i razvila vještine tehničkog ronjenja, spuštajući se na dubine veće od sto metara, u mračni svijet koji većina vojnih ronioca nikada ne dosegne. Nakon ruske invazije njezine specifične vještine zapele su za oko ukrajinskim tajnim službama.

Postrojenje Sjevernog toka u Lubminu, Njemačka Foto: AP

Proveden je rigorozan postupak selekcije, a one izabrane ukrajinski časnici motivirali su za akciju tezom da "rat ne bi započeo bez Sjevernih tokova". Smatrali su da je ruski plin dao Moskvi ekonomski i politički utjecaj na ukrajinske saveznike te da su cjevovodi bili pipci omotani oko vrata Europe. Njihovo uništavanje smanjilo bi Putinove prihode i oslobodilo kontinent od pritiska.

Zajedno s dvojicom ronioca kodnih imena Iceman i Smiley te pratećom ekipom vojnih časnika koje su novinari prozvali Kapetan, Vojnik i Skiper, unajmila je u njemačkoj luci Rostock luksuznu obiteljsku jahtu Andromeda (model Bavaria C50), dugu samo 15 metara. Kako bi zavarali obalnu stražu ako ih zaustavi, plan je bio da se predstave kao ekipa koja snima ronilački pornografski film, piše The Times.

Zaron u mrak Baltika i postavljanje bombi

Ekipa je isplovila 9. rujna 2022. Dva dana kasnije stigli su iznad plinovoda Sjeverni tok 1. Na dubini od 80 metara, u potpunom mraku i ledenoj vodi jedne od najprometnijih pomorskih ruta, Freya i Iceman locirali su spojeve čeličnih cijevi obloženih betonom.

Ronioci su nosili više od 80 kilograma opreme po osobi (za Freyu više od njezine vlastite težine), a na dno su spustili improvizirane bombe teške 40 kilograma, napravljene od ronilačkih boca napunjenih moćnim eksplozivom (mješavina oktogena i heksogena). Freya je osobno aktivirala mjerio vremena (tajmer) namješten na 15 dana.

Postavljanje cijevi za Sjeverni tok 2 Foto: Afp

Tijekom misije, 17. rujna, podiglo se snažno nevrijeme s valovima višim od dva metra. Dok su muški članovi posade u strahu predlagali prekid operacije, Freya je pokazala potpunu odsutnost straha. "Pustite me samu, završit ću ovo brzo", povikala je te posramila muške kolege, koji su nakon toga stisnuli zube i dovršili preostalih sedam zarona.

Bombe su detonirale 26. rujna 2022. u 2:03 i 19:03. Eksplozije su izazvale lančanu reakciju pod golemim pritiskom plina. Cijevi su pukle poput golemih kostiju te stvorile kratere od deset metara na dnu i masivne gejzire na površini Baltika. U atmosferu je pušteno gotovo 500.000 tona metana, što je najveće zabilježeno ispuštanje stakleničkih plinova koje je uzrokovao čovjek u povijesti.

"Neka poprave pa ćemo opet"

Niti jedna osoba u akciji nije poginula niti bila odmah uhvaćena, no njemački istražitelji kasnije su u suhom doku pronašli jahtu Andromeda. Forenzičari su unutra zatekli gomilu tragova: otiske prstiju na čašama od rođendanske zdravice, tragove krvi jednog vojnika koji se porezao tijekom oluje, ostatke eksploziva na stolu te ključni dokaz u jednom ležaju – jednu jedinu vlas kose koja je DNK analizom povezana s Freyom.

Eksplozija Sjevernog toka 2 Foto: Afp

Danas su civilni članovi te misije ogorčeni i prepušteni sami sebi, skrivajući se od njemačkih tjeralica. Jedan od zapovjednika uhićen je prošlog ljeta u Italiji i čeka suđenje u Hamburgu. Freya je, s druge strane, službeno upisana kao pripadnica ukrajinske vojske i radi kao instruktorica u jednoj od specijalnih jedinica SBU-a.

Iako svi službeno poriču sudjelovanje, operacija je zauvijek promijenila moderni rat pretvorivši kritičnu infrastrukturu u legitimne mete. Nedavno su se pojavile informacije da administracija Donalda Trumpa i američki poduzetnici u pregovorima s Moskvom razmatraju otkup i popravak plinovoda Sjeverni tok 2. Kada su novinari upitali ukrajinskog operativca kodnog naziva General, koji je osmislio akciju, što misli o tome, kratko je poručio: "Slobodno neka ga poprave. Tako da ga možemo ponovno dignuti u zrak."