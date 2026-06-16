Procurio sporazum SAD-a i Irana? Ima 14 točaka

Saudijska medijska mreža Al Arabiya došla je, kako navodi, do ekskluzivne kopije sporazuma o razumijevanju između Washingtona i Teherana, koji sadrži 14 točaka. Sporazum bi dvije strane trebale potpisati u petak.

Prema dokumentu, obje strane pristaju na trenutni i trajni prekid rata na svim frontama, uključujući i Libanon, te se obvezuju da od sada neće pokretati nikakve neprijateljske akcije jedna protiv druge te da će se suzdržati od prijetnje ili upotrebe sile jedna protiv druge.

Prema drugoj točki, Iran i SAD obvezuju se poštivati ​​​​međusobni suverenitet i teritorijalni integritet te se suzdržati od miješanja u međusobne unutarnje stvari.

Također se obvezuju pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak.

U četvrtoj točki navodi se da će SAD ukinuti pomorsku blokadu te obnoviti promet u roku od najviše 30 dana do njegovog punog kapaciteta. Sjedinjene Države se također obvezuju povući svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma.

Nadalje, Islamska Republika Iran odmah će poduzeti korake kako bi osigurala da se kretanje trgovačkih brodova iz Perzijskog zaljeva u Omansko more i obrnuto nastavi u roku od 30 dana do predratnog obujma, uzimajući u obzir potrebu uklanjanja tehničkih prepreka i neutralizacije mina.

SAD se obvezuju, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, stvoriti sveobuhvatan plan o kojem će se obje strane dogovoriti za obnovu i gospodarski razvoj Islamske Republike Iran, uz osiguranje financiranja od najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam provedbe ovog plana, kao dio konačnog sporazuma, bit će formuliran u roku od 60 dana.

SAD bi, prema dokumentu, trebale ukinuti sve vrste sankcija Iranu, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), te sve jednostrane sankcije SAD-a.

U točki osam dokumenta navodno se Islamska Republika Iran obvezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države složile su se da će se sudbina obogaćenog materijala i sudbina svih drugih međusobno dogovorenih pitanja vezanih uz nuklearno oružje, uključujući iranske nuklearne potrebe, na odgovarajući način riješiti u konačnom sporazumu.

Navodi se i da će, do konačnog sporazuma, obje strane zadržati status quo.

Sjedinjene Države obvezuju se da će odmah nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumijevanju i do datuma ukidanja sankcija, Ministarstvo financija Sjedinjenih Država izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrokemijskih proizvoda i njihovih derivata, te svih povezanih usluga, uključujući bankarstvo, osiguranje, prijevoz i slično.

Prema točki 11., SAD se obvezuju da će zamrznuta ili ograničena sredstva i imovina Irana biti oslobođeni i u potpunosti dostupni, a u nastavku se slažu da će se uspostaviti mehanizam provedbe radi nadzora uspješne provedbe i budućeg ispunjavanja obveza iz Konačnog sporazuma.

JD Vance kaže da tekst nije objavljen

Potpredsjednik J.D. Vance izjavio je u utorak da SAD nije objavio tekst dugo očekivanog mirovnog sporazuma s Iranom jer su dužnosnici trebali "ispravno odrediti redoslijed događaja".

"Događaju se neke delikatne diplomatske stvari gdje su nas Iranci, i ne samo Iranci, već i neki od naših posrednika - Pakistanci i Katari - zamolili da ovo postupno odredimo", rekao je Vance u emisiji Megyn Kelly, dodajući da ne razumije u potpunosti razlog tajnosti, piše CNN.

"Postoje osjetljiva pitanja u arapskom i muslimanskom svijetu na koja pokušavamo odgovoriti", nastavio je Vance.