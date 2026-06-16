Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
OVAKO IZGLEDA

Procurio sporazum SAD-a i Irana? Ima 14 točaka

Piše V. S., 16. lipnja 2026. @ 22:19 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Prema objavljenom dokumentu, sporazum između SAD-a i Irana ima 14 točaka.
Najčitanije
  1. Prizor tragedije
    Nestala je

    Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz
  2. Joško Gvardiol
    čestitke!

    Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
  3. Screenshot
    Kobna pogreška

    Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Iranski predsjednik: Mirovni sporazum je prilika koju ne smijemo propustiti
KRIZA U IRANU
Iranski predsjednik o mirovnom sporazumu: "Prilika koja se možda neće ponovno ukazati"
Trump rekao da se od Katra do Irana može doći pješice
PJEŠICE DO IRANA
Trumpov gaf izazvao buru na internetu: "Možda vjeruje da može hodati po vodi"
Rusi uveli restrikcije na benzinskim crpkama nakon napada ukrajinskih dronova
NESTAŠICA
VIDEO Rusija u velikom problemu: U nekim dijelovima zemlje ljudi stoje u ogromnim kolonama
Objavljen sporazum SAD-a i Irana
OVAKO IZGLEDA
Procurio sporazum SAD-a i Irana? Ima 14 točaka
Plenković: HDZ će osigurati sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku
37 GODINA HDZ-A
Plenković ohrabrivao HDZ-ovce, pa kritizirao oporbu: "Zamislite što govore na zatvorenim kružocima"
Moskva: Hici upozorenja ispaljeni su prema jahti jer se "opasno približila" fregati
BRITANSKE VODE
Nakon hitaca upozorenja u La Mancheu oglasila se Rusija: "Brod se nastavio opasno približavati"
Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz
Nestala je
Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Kobna pogreška
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
"Lubenicomati" u Osijeku postavljeni nelegalno: Lubenice se prodavale kao domaće, a navedeni OPG ne postoji
samouslužne police
U Osijeku osvanuli "lubenicomati iz Metkovića", jedna provjera OPG-a otvorila Pandorinu kutiju: Grad hitno reagirao
Srbijanska ministrica priznala suvlasništvo u hrvatskoj tvrtki
TAJNI BIZNIS
Vučićeva ministrica i naš poznati glumac suvlasnici tvrtke u Hrvatskoj
Učenici iz dvije škole fotografirali ispit na državnoj maturi
iz hrvatskog jezika
Otkriveno tko je fotografirao ispit na državnoj maturi, oglasio se Centar: "Širi se psihoza panike i histerije"
Nižu se pohvale na promotivni spot s Malkovichem
NIŽU SE POHVALE
John Malkovich uspio u gotovo nemogućem: "Ne sjećam se da je išta bilo toliko efektno u tridesetak godina..."
Preliminarno izvješće ozbiljne nezgode zrakoplova Croatia Airlines u Splitu 6
MJESEC DANA NAKON NESREĆE
Objavljeno prvo izvješće o izlijetanju zrakoplova s piste u splitskoj zračnoj luci!
Detalji sabotaže Sjevernog toka: Ukrajinski civili i bivša manekenka unajmili jahtu i digli plinovod u zrak 5
NEOČEKIVANI JUNACI
Filmska priča koja trese svijet: Bivša manekenka s ekipom glumila da snima pornić pa izvela sabotažu stoljeća
Brazilska manekenka (21) poginula, zaboravili su joj pričvrstiti uže na bungee jumpingu 3
UZNEMIRUJUĆE
VIDEO Snimljen stravičan trenutak: Brazilsku manekenku bacili s mosta, nisu privezali uže za bungee jumping
SPH osudio novi novi napad na policajca 3
PUŠTEN NA SLOBODU
Stranac slomio rebra policajcu: Reagirao sindikat
Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Ovo je njegova reakcija 3
Priča Provjerenog
Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Ovo je njegova reakcija
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Kobna pogreška
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz
Nestala je
Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz
"Lubenicomati" u Osijeku postavljeni nelegalno: Lubenice se prodavale kao domaće, a navedeni OPG ne postoji
samouslužne police
U Osijeku osvanuli "lubenicomati iz Metkovića", jedna provjera OPG-a otvorila Pandorinu kutiju: Grad hitno reagirao
show
Dan nakon rođendana stigla je tragična vijest 0:21 16
ogromna tragedija
Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Aco Pejović najavio spektakl u Areni Zagreb, a od prijatelja Luke Modrića očekuje spektakl na Svjetskom prvenstvu
dolazi u arenu zagreb!
Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede''
Alen Vitasović završio u bolnici 1:12 16
odgodio koncerte
Alen Vitasović završio u bolnici, evo u kakvom je stanju: "Jedva sam ostao živ"
zdravlje
Pelagra bolest: Nedostatak jednog vitamina može dovesti do demencije i ozbiljnih komplikacija
Piše liječnik
Pelagra bolest: Nedostatak jednog vitamina može dovesti do demencije i ozbiljnih komplikacija
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Samo tri sastojka
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Sok od višanja – spas za vaše zdravlje | Kreni zdravo!
okusi kakve pamte naši stari
Kraljica ljekovitosti iz vašeg vrta: Imamo recepte za sok i sirup od višanja bez konzervansa
zabava
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
Katastrofalno ponašanje
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
"Kako je FIFA to dopustila?!": Internetom se širi teorija koja bi mogla upropastiti SP
Hmm…
"Kako je FIFA to dopustila?!": Internetom se širi teorija koja bi mogla upropastiti SP
Bosanac objasnio zašto nisu pobijedili Kanadu, objava nasmijala gledatelje iz cijele regije
Legenda…
Bosanac objasnio zašto nisu pobijedili Kanadu, objava nasmijala gledatelje iz cijele regije
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
čestitke!
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
Ljudi iz Gvardiolove sjene otkrivaju: Ide spavati već u 10, a ako pojede krafnu...
Sjajna priča
Ljudi iz Gvardiolove sjene otkrivaju: Ide spavati već u 22, a ako pojede krafnu...
Potpuni kaos na SP-u: Reprezentacija zaratila s vlastitim novinarima
Silenzio stampa!
Nisu znali da je mikrofon uključen: Snimka izazvala kaos na SP-u, igrači započeli bojkot!
tv
Tajne prošlosti: Odmah će iskoristiti priliku da mu se približi
TAJNE PROŠLOSTI
Odmah će iskoristiti priliku da mu se približi
Tajne prošlosti: Izgleda da će ponovno nasjesti na zamku 0:57
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Izgleda da će ponovno nasjesti na zamku
Crno more: Neće biti mirna dok je ne pronađu 0:53
CRNO MORE
Crno more: Neće biti mirna dok je ne pronađu
putovanja
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
Spektakl okusa
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje 12
Made in Pasta
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje
Najbolja pizzeria u Velikoj Gorici koja nas nije oduševila 7
Bez kemije
Kažu da je ovo najbolja pizzeria u Velikoj Gorici, ali nas nije oduševila
novac
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Zaboravite Monako
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
Posluju u više od 100 zemalja
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
KFC radikalno mijenja jelovnik kako bi osvojio mlađe potrošače
Odzvonilo batku
KFC radikalno mijenja jelovnik kako bi osvojio mlađe potrošače
lifestyle
Beauty intervju: Mia Kovačić
sasvim iskreno
Mia Kovačić bez zadrške: "Ne šminkam se, ne operiram se i ne brišem bore"
Ponuda jednodijelnih kupaćih kostima u trgovinama 16
OMILJENI MODEL
15 jednodijelnih kupaćih kostima koji pristaju svima, pronašle smo modele raznih boja i krojeva
Najljepše torbe Vanje Modrić 11
DIOR, YSL, CHANEL...
Najljepše torbe Vanje Modrić: 10 modela o kojima sanjaju žene diljem svijeta
sve
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
čestitke!
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
Dan nakon rođendana stigla je tragična vijest 0:21 16
ogromna tragedija
Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Ljudi iz Gvardiolove sjene otkrivaju: Ide spavati već u 10, a ako pojede krafnu...
Sjajna priča
Ljudi iz Gvardiolove sjene otkrivaju: Ide spavati već u 22, a ako pojede krafnu...
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene