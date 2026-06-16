Nakon nestabilnosti skačemo ravno u ljeto: Temperature idu preko 30, evo kad stiže toplinski val

Oslabljeni frontalni sustav premješta se istočnije od naših krajeva, ali još uvijek ima lokalnih nestabilnosti i na našem području. Poneki pljusak bit će moguć i sljedećih dana, sve do vikenda.

Polje povišenog tlaka zraka, koje donosi stabilno i suho vrijeme, postupno jača te nam donosi sve toplije vrijeme. Već je u velikom dijelu zemlje prevladavalo vedro vrijeme s temperaturama koje su dosezale 30 stupnjeva. Na kopnu je to bila velika razlika u odnosu na ranije, kada je mjereno desetak stupnjeva manje. Zagrijavanje se nastavlja do daljnjega pa će kroz nekoliko dana u cijeloj zemlji biti vruće, odnosno najviše dnevne temperature će prelaziti 30 stupnjeva.

Tijekom ranog jutra u unutrašnjosti može prolazno biti više oblaka koji će donijeti pljuskove i grmljavinu, većinom u gorju i sjeverozapadnim predjelima dok će istok ostati suh. Na moru pretežno sunčano uz tek malu naoblaku.

Na kopnu vjetar slab, na moru većinom slab burin. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 12 i 16, što je nekoliko stupnjeva toplije, a na moru od 17 do 21.

Vrijeme sutra

U središnjoj Hrvatskoj veći dio srijede pretežno sunčano. Prema večeri, uz prolazno povećanu naoblaku, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a temperatura od 29 do 31.

U Slavoniji također pretežno sunčano. Prema večeri, uz jači razvoj oblaka, i ovdje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Maksimalna temperatura od 28 do 30.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice do pretežno sunčano. Popodne, uz više oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab, a temperatura oko 27.

Na sjevernom Jadranu sunčano uz tek malu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 28 i 31.

U Dalmaciji većinom sunčano. Popodne su u unutrašnjosti mogući pljuskovi, a pokojeg pljuska može biti i na obali. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 32.

More se zagrijava polako, toplo je, mjeri se uglavnom 22 ili 23 stupnja. UV indeks posvuda visok, u Istri i vrlo visok.

Sljedećih dana neće biti velikih promjena vremena. Danju na kopnu pretežno sunčano. Lokalno su još uvijek mogući grmljavinski pljuskovi, osobito u četvrtak, u Gorskoj Hrvatskoj te na istoku zemlje. Posvuda vruće, uz sve više dnevne temperature.

Na moru pretežno sunčano, tek povremeno uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Noći tople, a dani vrući.

Izrazito velike temperature

Apsolutni lipanjski maksimum na postaji Zagreb Maksimir izmjeren je 1950. godine i iznosio je 37,6 stupnjeva. Otkad imamo mjerenja, a to je posljednjih 75 do 150 godina, kako na kojoj postaji, mjerile su se, povremeno, izrazito visoke temperature. Ono što je u zadnje vrijeme problematično, su sve duži periodi izrazito visokih temperatura, takozvani toplinski valovi. Osim što sve duže traju, javljaju se češće nego prije i mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi. Kako stvari stoje, prva ovosezonska upozorenja mogla bi se odnositi već na vikend pred nama.