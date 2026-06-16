Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz

Novi šokantni detalji pojavili su se u istrazi smrti 21-godišnje Brazilke Marije Eduarde Rodrigues de Freitas, koja je tijekom vikenda poginula nakon što je bez sigurnosnog užeta bačena s 40 metara visokog mosta tijekom bungee jump skoka.

Svjedok tragedije sada tvrdi da je neposredno nakon nesreće vidio jednog od instruktora kako s tijela mlade žene uklanja GoPro kameru kojom je snimala svoj skok. Policija do danas nije pronašla uređaj.

Maria Eduarda poginula je u subotu na napuštenom mostu u gradu Limeiri u saveznoj državi São Paulo. Uznemirujuća snimka tragedije prikazuje kako je djevojka bačena s mosta u takozvanom avionskom stilu, dok sigurnosno uže koje ju je trebalo zaštititi ostaje nepričvršćeno na platformi.

Rafael Goulard, koji je čekao svoj red za skok, rekao je za lokalnu televiziju EPTV da je nakon nesreće svjedočio zabrinjavajućem prizoru.

"Prva stvar koje se sjećam jest zaposlenik koji je skidao GoPro kameru s tijela koje je već ležalo na tlu", rekao je.

"Postavlja se pitanje je li bio zabrinut za opremu, njezinu vrijednost ili je pokušavao ukloniti dokaz", rekao je.

Prema policijskom izvješću, Maria Eduarda prije skoka nosila je akcijsku kameru kako bi zabilježila svoje iskustvo. Međutim, kada su istražitelji kasnije pitali organizatore gdje se kamera nalazi, navodno nitko nije znao dati odgovor.

Policija je pretražila područje oko mjesta nesreće, ali GoPro nije pronađen.

Goulard tvrdi da je nakon tragedije vidio članove organizacijskog tima kako skupljaju opremu i prenose je do automobila, a pojedini su se navodno i presvlačili. Kaže da je o tome odmah obavijestio policajca, nakon čega je svim prisutnim zaposlenicima naređeno da ostanu na mjestu događaja.

Prema njegovim riječima, osobe koje su sudjelovale u pripremi kobnog skoka djelovale su potpuno izgubljeno.

"Bili su kao u katatoničnom stanju. Ne znam jesu li bili šokirani onime što su učinili ili su razmišljali kako pobjeći", rekao je.

Brazilske vlasti privele su šest osoba na ispitivanje, a trojica muškaraca kasnije su optužena za ubojstvo iz nehaja uz krajnju nepažnju.

Osumnjičeni su tijekom ispitivanja tvrdili da je tijekom pripreme skoka došlo do pada koncentracije te da se ne mogu sjetiti kada je i kako došlo do propusta zbog kojeg sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno.

Lokalni mediji identificirali su ih kao Maicona Fernandesa Cintru (42), Luisa Felipea Feliciana Egoroffa (32) i Vitora de Freitasa Gonçalvesa (27).

Jedan od osumnjičenih priznao je policiji da među članovima tima nisu postojale jasno definirane odgovornosti tijekom izvođenja skokova te da su se sigurnosne provjere provodile zajednički. Na pitanje tko je bio odgovoran za završnu provjeru prije Marijina skoka, odgovorio je da se ne sjeća, piše Daily Mail.

Snimka tragedije pokazuje Mariju Eduardu s kacigom i zaštitnim pojasom, dok se nepričvršćeno uže jasno vidi na platformi pored instruktora. Nekoliko trenutaka kasnije trojica muškaraca podižu djevojku i bacaju je preko ruba mosta.

Na snimci se mogu čuti užasnuti promatrači kako viču: "Uže! Ljudi, uže!"

Samo nekoliko sati prije tragedije Maria Eduarda na društvenim je mrežama objavila niz poruka u kojima je dijelila svoje uzbuđenje zbog skoka.

Nakon njezine smrti oglasila se i neutješna majka.

"To prokleto uže zauvijek te odvelo od mene. Moja voljena kćeri, ostala je samo bol i čežnja. Voljet ću te zauvijek", napisala je na društvenim mrežama.