Vučićeva ministrica i naš poznati glumac suvlasnici tvrtke u Hrvatskoj

Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović naknadno je, nakon objava u medijima, potvrdila da je suvlasnica tvrtke Kulturistria d.o.o. u Hrvatskoj, piše u utorak beogradski portal Nova ekonomija, nakon što su i hrvatski mediji objavili da je suvlasnik te tvrtke glumac Goran Bogdan.

"U Izvjeću dostavljenom 8. lipnja 2026. godine, javna dužnosnica Dubravka Đedović Handanović prijavila je vlasništvo u pravnoj osobi Kulturistria d.o.o Zagreb, R. Hrvatska", navodi se u odgovoru srpske Agencije za spriječavanje korupcije na upit Nove ekonomije.

Ministrica je prijavila da je njezin udio u toj tvrtki 35 posto, nominalne vrijednosti 101.340 eura.

Prema podacima iz sudskog registra Republike Hrvatske, Đedović Handanović je suvlasnica Kulturistrie od 6. prosinca 2022. godine.

Njezino vlasništvo u tvrtki Kulturistria dospjelo je u javnost nakon objave Nemanje Šarovića, nekadašnjeg partijskog sudruga Aleksandra Vučića u Srpskoj radikalnoj stranci, a danas predsjednika oporbenog pokreta "Ljubav, vjera, nada".

"Sva moja imovina i vlasništvo nad pravnim osobama u Srbiji i inozemstvu uredno su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije", navela je ministrica nakon Šarovićeve objave.

Ona je tada ustvrdila kako Kulturistria ne ostvaruje nikakvu dobit, nema aktivnosti, ni zaposlenike, a kao jedinu imovinu i vrijednost ima zemljište koje je Đedović Handanović kupila prije stupanja na dužnost ministrice rudarstva i energetike u srpskoj vladi.

Prema nedavnoj objavi na hrvatskom portalu teleskop.hr, srpska ministrica suvlasnica je hrvatske tvrtke Kulturistria s glumcem Goranom Bogdanom, kojeg se predstavlja "kao jednog od najpoznatijih hrvatskih glumaca svoje generacije" i zvijezdom "brojnih regionalnih i međunarodnih projekata".

"S druge strane nalazi se Dubravka Đedović Handanović, ministrica rudarstva i energetike Srbije i jedna od najutjecajnijih osoba u vlasti Aleksandra Vučića", objavio je portal teleskop.hr.

Tvrtka Kulturistria d.o.o., prema pisanju tog portala, "nema zaposlenih i ostvaruje simbolične prihode, ali u bilanci iskazuje dugotrajnu materijalnu imovinu procijenjenu na oko 284.000 eura", a zemljište kupljeno na teritoriju istarske općine Žminj predstavlja gotovo cjelokupnu vrijednost društva".

To zemljište, prama preslicima iz katastra Državne geodetske uprave RH, obuhvaća oranice, pašnjake, šume, oranice i maslinik, ukupne površine približno 20.700 četvornih metara, odnosno više od dva hektara, što je, prema usporedbi portala teleskop.hr, "odgovara veličini gotovo tri nogometna igrališta".