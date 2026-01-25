UZNEMIRUJUĆE Objavljene snimke pucnjave, ključan je jedan detalj: Trumpovi agenti upucali muškarca u leđa

Američki imigracijski agenti ubili su u subotu u Minneapolisu američkog državljanina, rekli su dužnosnici, što je izazvalo žestoke prosvjede i osude lokalnih čelnika drugog takvog incidenta ovog mjeseca.

Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti rekli su da je agent Granične patrole pucao u obrani nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.

Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu izjavu, koju Reuters nije mogao provjeriti, a čini se da joj proturječe i videozapisi objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.

Ubijeni muškarac identificiran je u medijskim izvješćima i na društvenim mrežama kao Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za veterane u Minneapolisu. Na videozapisima prolaznika koje je provjerio Reuters, Pretti stoji na ulici i snima agente svojim mobitelom.

Videozapisi prikazuju jednog od agenata kako očito koristi papreni sprej protiv Prettija i drugih prosvjednika. Dok Pretti pokušava blokirati prskanje i pomoći drugim prosvjednicima, nekoliko agenata ga obara na tlo i počinje ga udarati u glavu i tijelo. Dok drže Prettija na tlu, jedan od agenata izvlači oružje i ispaljuje se više hitaca. Prettijevo tijelo se može vidjeti na ulici.

Na snimci se vidi agent s pištoljem koji trči, no nije jasno je li to pištolj koji je uzeo Prettiju ili njegov osobni.

You can clearly see the ICE agent disarm the victim before the shooting began

Pucnjava je privukla stotine prosvjednika u tu četvrt kako bi se suočili s naoružanim i maskiranim agentima, koji su upotrijebili suzavac.

Državni dužnosnici već su bili u sukobu s administracijom predsjednika Donalda Trumpa nakon što je imigracijski agent 7. siječnja pucao u 37-godišnju Renee Good i ubio je. Trumpovi dužnosnici rekli su da je imigracijski agent djelovao u samoobrani i odbili su dopustiti lokalnim dužnosnicima da sudjeluju u istrazi incidenta.

BREAKING: 🚨 🇺🇸 STABILISED FOOTAGE RELEASED



This is the clearest footage of the Minneapolis shooting released so far.



And it makes things extremely clear.



One ICE agent takes the gun.



Another shoots him in the back.



This looks like an IDF execution.

Ubijeni muškarac legalno posjedovao oružje

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem rekla je novinarima da je ubijeni muškarac napao agente tijekom imigracijske racije, iako nije rekla je li izvukao oružje.

"On nije bio tamo kako bi mirno prosvjedovao. Bio je tamo kako bi poticao nasilje", rekla je Noem na konferenciji za novinare. Među lokalnim čelnicima koji su oštro doveli u pitanje tu verziju je guverner Minnesote Tim Walz.

"Vidio sam video iz nekoliko kutova i odvratan je", rekao je Walz. "Saveznoj vladi se ne može vjerovati da bi vodila ovu istragu - država će se time pozabaviti." Voditelj Ureda za kriminalistička uhićenja Minnesote, Drew Evans, rekao je novinarima da su savezni agenti u subotu blokirali pokušaje njegovog tima da započne istragu.

Šef policije Minneapolisa, Brian O'Hara, rekao je da je ubijeni muškarac legalno posjedovao oružje te da nije imao policijski dosje osim prometnih prekršaja.

Pozivi na okončanje operacije

Walz i drugi lokalni i državni dužnosnici pozvali su na trenutni prekid lokalnih operacija Trumpove administracije za provedbu imigracijskih zakona.

"Koliko još stanovnika, koliko još Amerikanaca treba umrijeti ili biti teško ozlijeđeno da bi se ova operacija završila?", upitao je gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey na konferenciji za novinare.

Trump je optužio lokalne dužnosnike da potiču oporbu. "Gradonačelnik i guverner potiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom", napisao je republikanski predsjednik na društvenim mrežama.

Potpredsjednik JD Vance, koji je u četvrtak posjetio grad, optužio je lokalne čelnike da odbijaju pružiti lokalnu policijsku podršku imigracijskim agentima. To je izazvalo žestoku reakciju Walza, koji je rekao da je obračun s imigrantima opteretio lokalne policijske resurse.

Pucnjava se dogodila dan nakon što je više od 10.000 ljudi izašlo na ledene ulice kako bi prosvjedovali protiv racija.

Prije subotnje pucnjave, stanovnici su već bili ogorčeni zbog nekoliko incidenata, uključujući ubojstvo Good, pritvaranje američkog državljanina koji je odveden iz svog doma samo u kratkim hlačama i pritvaranje djece, uključujući petogodišnjeg dječaka.