Prvi veliki intervju pape Lava: Govorio o brojnim temama, evo što je rekao o genocidu u Gazi

Papa Lav će zadržati ključne reforme svog prethodnika pape Franje glede prihvaćanja homoseksualnih katolika, rasprava o ređenju žena i suradnji s Kinom oko imenovanja biskupa, ali ne planira nikakve velike promjene u nauku Crkve, doznaje se iz njegovog prvog intervjua čiji su dijelovi objavljeni u četvrtak.

Intervju s Papom je vođen krajem srpnja za biografiju koju će izdati Penguin Peru. Prvi dijelovi intervjua su bili objavljeni prošlu nedjelju.

Lav, koji je u svibnju postao prvi papa iz SAD-a, izrazio je u intervjuu, među ostalim, zabrinutost zbog političke klime u svojoj rodnoj zemlji, ali se, karakterno suzdržaniji od svog prethodnika, suzdržao izravno kritizirati predsjednika Donalda Trumpa.

"Ne namjeravam se miješati u dvostranačku politiku. Postoje važna pitanja koja se mogu pokrenuti, ali bi za papu bilo nemoguće miješati se pojedine zemlje diljem svijeta", rekao je Lav.

Kazao je da još nije razgovarao s Trumpom, ali je jasno dao do znanja da je zabrinut zbog obračuna administracije s migrantima kada se u svibnju sastao s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom.

"Razgovarao sam o ljudskom dostojanstvu i koliko je to važno za sve ljude, gdje god se rodili", rekao je Papa o tom sastanku.

Poglavar Rimokatoličke Crkve također je izrazio zabrinutost zbog ratnih sukoba, posebice u Gazi, i humanitarne situacije u toj enklavi.

I u srijedu je osudio kao "neprihvatljive" uvjete s kojima se suočavaju Palestinci u Gazi, pozvao na oslobađanje talaca, obnovio svoj poziv na primirje i postizanje rješenje sukoba putem diplomacije i pregovora.

Izrazio je "svoju duboku bliskost s palestinskim narodom u Gazi, koji i dalje živi u strahu i preživljava u neprihvatljivim uvjetima, ponovno prisiljen napustiti svoju zemlju".

Pozvao je vjernike da mu se pridruže u molitvi "kako bi uskoro svanula zora mira i pravde".

Papa Lav se, međutim, suzdržao od ocjene da je Izrael tamo počinio genocid.

"Sve više i više se razbacujemo s riječju genocid. Sveta Stolica ne vjeruje da u ovom trenutku možemo dali bilo kakvu izjavu o tome", rekao je Lav.

Poput Franje, Lav je u razgovoru također oštro osudio skandale seksualnog zlostavljanja u Crkvi, ali je također izrazio zabrinutost zbog lažnih optužbi protiv svećenika.

O skandalima zlostavljanja, koji su naštetili ugledu Crkve kao moralnog stupa, Papa je rekao da se prema žrtvama "mora postupati s velikim poštovanjem i razumijevanjem da oni koji su patili... nose te rane cijeli život".

Dodao je da statistike pokazuju da su preko 90% ljudi koji istupe i iznesu optužbe zapravo žrtve, ali da je bilo i dokazanih slučajeva lažnih optužbi.

Za vrijeme Franjinog pontifikata postignut je 2018. sporazum s Kinom kojim je uređeno sporazumno imenovanje biskupa u Kini između Pape i službenog Pekinga.

Iako pojedinosti tog dogovora nikada nisu objavljene, među pripadnicima neslužbene crkve, koji su unatoč progonima ostali vjerni Vatikanu, raste zabrinutost da bi ih Sveta Stolica mogla ostaviti po strani. Kritičari su postavili pitanje zašto bi Crkva dobrovoljno surađivala s kineskom vladom, koja je pod vodstvom Xi Jinpinga dodatno ograničila vjerske slobode. Najviše kritika došlo je upravo iz katoličkih krugova.

Obnovljen je 2020. i 2022., a prošle godine u listopadu obje strane dogovorile su njegovo produljenje na još četiri godine.

"Dugoročno gledajući, ne mogu reći da je to ono što ću ili neću učiniti", rekao je Lav o tom sporazumu. "Kratkoročno gledajući, nastavit ću politiku koju Sveta Stolica provodi već neko vrijeme", dodao je Lav.

Ponovio je da će zadržati Franjinu otvorenost prema LGBT katolicima i većoj ulozi žena na pozicijama u Vatikanu, ali kada je riječ o ređenju žena, Lav je jasan: "U ovom trenutku nemam namjeru mijenjati nauk Crkve po tom pitanju".

Sličan je odgovor dao po pitanju istospolnih brakova. "Pojedinci će biti prihvaćeni i primljeni. Nauk Crkve će se nastaviti kao i što je bio do sada i to je sve što za sada mogu o tome reći", rekao je Papa.

Lav se također osvrnuo na financijske probleme Vatikana, koji uključuju proračunski manjak od 83 milijuna eura i puno veći financijski jaz u mirovinskom fondu. Papa je rekao da se financiranje poboljšava.

"Ne mislim da je kriza završila... ali ne gubim san zbog toga", rekao je.