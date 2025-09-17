Trump oduševljen: "Ovo je jedna od najvećih počasti u mojem životu"

Predsjednik je ponovno spomenuo vezu između Britanije i SAD-a. Govoreći o tim posebnim odnosima rekao je da s američkog stajališta riječ poseban nije ni izbliza dovoljna.
Rekao je da dvije zemlje spaja niz stvari kao što su povijest, jezik i transcendentne veze kulture, tradicije, predaka i sudbine.
Kralj Karlo istaknuo je govoru na državnoj večeri u Windsoru, priređenoj u čast američkog predsjednika Trumpa, snažne veze između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
"Naši narodi su se borili i umirali zajedno za vrijednosti koje smatramo dragocjenim", rekao je kralj Karlo i pohvalio Trumpovu posvećenost pronalaženju rješenja za neke od najtežih sukoba u svetu, prenio je BBC.
Izrazio je veliko zadovoljstvo što je imao priliku da u svoje ime i ime svoje supruge dočeka Trumpa i prvu damu SAD-a Melaniju Trump u dvorcu Windsor.
Kralj je ovu priliku označio kao jedinstvenu i važnu, koja odražava čvrstu vezu između dviju zemalja.