Trump oduševljen: "Ovo je jedna od najvećih počasti u mojem životu"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da mu je njegov posjet Velikoj Britaniji bio jedna od najvećih počasti u životu, u govoru na večeri u dvorcu Windsor.

Donald Trump je istaknuo da je jedini američki predsjednik koji je dva puta posjetio tu državu, zadnji put 2019. godine.

"To je zaista jedna od najvećih počasti u mojem životu", rekao je pred kraljem Karlom III. i 160 uzvanika.

Predsjednik je ponovno spomenuo vezu između Britanije i SAD-a. Govoreći o tim posebnim odnosima rekao je da s američkog stajališta riječ poseban nije ni izbliza dovoljna.

Rekao je da dvije zemlje spaja niz stvari kao što su povijest, jezik i transcendentne veze kulture, tradicije, predaka i sudbine.

Kralj Karlo istaknuo je govoru na državnoj večeri u Windsoru, priređenoj u čast američkog predsjednika Trumpa, snažne veze između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

"Naši narodi su se borili i umirali zajedno za vrijednosti koje smatramo dragocjenim", rekao je kralj Karlo i pohvalio Trumpovu posvećenost pronalaženju rješenja za neke od najtežih sukoba u svetu, prenio je BBC.

Izrazio je veliko zadovoljstvo što je imao priliku da u svoje ime i ime svoje supruge dočeka Trumpa i prvu damu SAD-a Melaniju Trump u dvorcu Windsor.

Kralj je ovu priliku označio kao jedinstvenu i važnu, koja odražava čvrstu vezu između dviju zemalja.