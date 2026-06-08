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Presedan u Japanu

Ova žena ispisat će povijest: Gradonačelnica usred mandata odlazi na rodiljni dopust

Piše R. S., 08. lipnja 2026. @ 12:19 komentari
Shoko Kawata, gradonačelnica japanskog grada Jawata
Shoko Kawata, gradonačelnica japanskog grada Jawata Foto: Screenshot/vision-network.tokyo/Screenshot
35-godišnja gradonačelnica grada Yawata u japanskoj prefekturi Kyoto trebala bi roditi svoje prvo dijete u rujnu. Najavila je odlazak na rodiljni dopust te će tako postati prva izabrana dužosnica u Japanu koja je koristila to pravo tijekom mandata.
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