Ova žena ispisat će povijest: Gradonačelnica usred mandata odlazi na rodiljni dopust

Japanska gradonačelnica Shoko Kawata ući će u povijest kao prva aktualna gradonačelnica u Japanu koja će otići na rodiljni dopust tijekom mandata.

Kawata, 35-godišnja gradonačelnica Yawata u prefekturi Kyoto, trebala bi roditi svoje prvo dijete u rujnu. Njezin slučaj izazvao je velik interes u Japanu jer za dužnosnike ondje ne postoji jasan zakonski okvir koji bi im jamčio odlazak na rodiljni ili roditeljski dopust.

Kawata je poručila da želi pokazati kako i osobe na vodećim pozicijama mogu uzeti rodiljni i roditeljski dopust, nadajući se da će to ohrabriti žene da se lakše odlučuju na karijerne izazove. Tijekom njezine odsutnosti zamjenik gradonačelnika preuzet će njezine dužnosti, dok ona planira, koliko bude moguće, pratiti e-mailove i sudjelovati na sastancima online.

U Japanu zaposlene majke imaju pravo na ukupno 14 tjedana rodiljnog dopusta, no političari i gradonačelnici formalno se ne tretiraju kao zaposlenici prema radnom zakonodavstvu, nego kao javni dužnosnici. Zbog toga njihovo pravo na dopust nije jasno propisano. Kawata planira uzeti šest tjedana prije poroda i osam tjedana nakon poroda, kao što omogućuju propisi za zaposlene žene, piše CNN.

Stručnjaci ističu da potez gradonačelnice Kawate ima šire značenje jer u Japanu i dalje postoji snažan društveni pritisak prema kojem se od osoba na visokim pozicijama očekuje da ne uzimaju dopust. Time se stvara začarani krug: ako ljudi na vrhu ne koriste dopust, ni oni ispod njih ne osjećaju se slobodno zatražiti ga. Ipak, upozoravaju da primjeri poput ovog nisu dovoljni bez podrške institucija i jasnijih pravila.

Donji dom japanskog parlamenta tek je krajem 2025. jasnije uredio izostanke povezane s porodom i brigom o djeci. Na lokalnoj razini neke su političarke morale navoditi druge razloge odsutnosti jer porod nije bio predviđen kao službeni razlog.

Kawata je izabrana 2023. kao nezavisna kandidatkinja i najmlađa je gradonačelnica u Japanu. Njezin se slučaj u japanskim medijima uspoređuje s onim Jacinde Ardern, bivše novozelandske premijerke koja je 2018. otišla na rodiljni dopust dok je bila na dužnosti.