Novozelandska premijerka vraća se na posao nakon šest tjedana rodiljnog dopusta. Jacinda Ardern tek je druga žena čelnica neke zemlje koja je rodila tijekom obnašanja dužnosti.

Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je kako joj je briga za osnovne potrebe njezine bebe pomogla da shvati zašto obitelji s malom djecom možda nemaju vremena za politiku. Ipak, poručila je da roditeljstvo nije promijenilo njezine političke stavove te da je odlučna pokazati kako može biti i majka i premijerka.

„Mislim da na različite načine svaki roditelj osjeća pritisak. Ali bez obzira radite li ono što i ja, to jest pokušavate ispuniti ulogu i odgovornost koju imam kao premijerka i majka, to je zapravo samo jedan oblik onoga što svaki roditelj radi. Ja samo to radim javno. Dakle, možda to jest malo drugačije, ali nadam se da jednog dana neće biti", objasnila je Ardern.

