Don Ante Batarelo u Tanzaniji je proveo pet desetljeća i promijenio na stotine života: Afrička država postala je njegov drugi dom

Tanzanija je zemlja netaknute prirode, najvećih jezera Afrike, dom Kilimanjara, Zanzibara i brojnih nacionalnih parkova. Ondje je dom pronašao i hrvatski misionar don Ante Batarelo. Sa samo 25 godina don Ante je svoj dom pronašao u plemenu Masaija i ondje se zadržao pet desetljeća.

Svoju priču o životu, iskustvima i zajednici kojom je okružen don Ante je ispričao novinarki Nikolini Cetinić.

Pročitajte i ovo Oglasili se Fuchs i Piletić Prosvjetari nisu zadovoljni Vladinim prijedlogom, najavljuju prosvjed: "Markov trg bit će nam premalen"

Nakon toliko vremena don Ante Tanzaniju smatra svojim drugim domom, a sebe punopravnim stanovnikom Afrike.

"Ja mogu reći i ponoviti da sam ja poluafrikanac", tvrdi misionar.

No, kada je kao mlad svećenik došao u Tanzaniju, nije mu bilo lako. U početku je mislio i otići, no to mu je branilo pravilo da misionari punih pet godina moraju provesti ondje, bez povratka u svoju domovinu.

"To je pravilo radi toga jer se mora ući u mentalitet afričkog naroda. Znači, da se dobro nauči jezik. Kad se nauči jezik, koji je jednostavan, lako se nauči. I kad prođe godina dana, a ja sam već mogao govorit jezik, išao sam na tečaj samo dva mjeseca već pri kraju kad sam počeo govoriti svahili.

Pročitajte i ovo okršaj BIDENA I TRUMPA Revanš koji mnogi ne žele i zašto nemaju bolje kandidate? "Kakva vremena, takvi lideri, ali nakon biranja kajanje je izlišno"

I onda iza toga kad čovjek upozna jezik onda je vrlo jednostavno i lako doći do njih. Kad već upoznate Afriku onda je vrlo teško se vraćat nazad poslije tih pet godina. Tako sam odlučio da se više ne vraćam nazad u Hrvatsku i da ću nastavit ovdje, završiti moj postulat koji mi je Bog povjerio da radim ovdje među afričkim ljudima", tvrdi don Ante.

Pomogao dječaku da prohoda

Tanzanija je u pedeset godina od kako je ondje stigao hrvatski misionar učetverostručila svoju populaciju. Don Ante Batarelo školovao je više od 150 djece, uz pomoć donacija iz Hrvatske, izgradio je bolnicu, drvodjeljsku radionicu, promijenio stotine života. Uz njegovu pomoć jedan dječak je i prohodao.

Pročitajte i ovo novi cirkus Pernar opet priveden, ovaj put u drugom gradu: Oglasila se i policija

"On mene zove babo. Ja ga pitam tko mu je pomogao da može prohodat, on kaže babo. Ja sam ga slučajno jedan put vidio u crkvi, vidim po zemlji hoda. Uhvatim ga za ruku, vidim ne može hodati. Onda mama kaže da ne može hodat jer tako se rodio. U bolnici je imao fizioterapiju svaki dan, za 15 dana je prohodao", sretno priča don Ante.

Nekoliko kilometara dalje u župi u kojoj se prije nalazio don Ante, sada stanuje svećenik pater Romanus. Ondje on obrađuje svoje polje koje moraju čuvati dobro naoružani zaštitari kako bi dio uroda mogli prodati i zaraditi na njemu. Osim klasične krađe plodova, svećenik se suočava i sa krađom potoka, krucijalnim za urod.

Pročitajte i ovo Dvojno državljanstvo FOTO Lica s tjeralica: Ubojice, silovatelji, ratni zločinci... Među njima su i hrvatski moćnici koji se skrivaju u ''drugoj domovini''

"Imamo ovaj kanal koji donosi vodu, ponekad ljudi preusmjere kanal da voda ode u neko drugo mjesto. Zato imamo dva ratnika ovdje. Otkad sam ih zaposlio da nadziru, ljudi ih gledaju i jako ih se boje. Mač se koristi za obranu, ali također kako bi mogao, raskrčiti put u šumi gdje žele proći", tvrdi pater Romanus.

Tanzanija i dalje okrenuta tradiciji

Pater je pripadnik Masaija, jednog od 120 različitih plemena koje žive u Tanzaniji.

"Oni kažu da sve krave na svijetu koje vidite su nekada pripadale Masajima. Ako vide kravu negdje izvan područja koje pripada masai grupi to znači da su ih ti ljudi ukrali. Tako da, ono što uče mlade naraštaje je da moraju prikupiti sve krave izvan masai područja tako da vrate ono što im pripada", tvrdi pater Romanus.

U njihovoj kulturi muškarac je glava kuće, često se ženi s više žena kako bi se mogle brinuti o velikom broju stoke.

Pročitajte i ovo Dočekali ga Plenković i Jandroković Šou na Dolcu: Visoki gost iz Koreje nabio šiltericu na glavu pa limune pokušao platiti karticom

"Imati više žena za njih je simbol bogatstva. Pogotovo otac obitelji za njih, dio kulture je da one nemaju pravo glasa. Zapravo, one to prihvaćaju. Način na koji oni uzimaju žene, supruge, za nekoga tko gleda sa strane čini se brutalno. Jer oni skupe djevojke i dječake u neku šumu recimo i onda svaki dječak koji je dosegao dob za ženidbu odabere djevojku koju želi", rekao je pater Romanus.

Tanzanija je i zemlja s najvećim postotkom albinizma na svijetu. Prema praznovjerju, njihovi udovi, kosti, koža i unutarnji organi mogu se koristiti za izradu pripravaka koji donose sreću, zdravlje, bogatstvo, pa čak i nadnaravne moći poput letenja.

"Neki ljudi poput mene imaju zaštitare. Prije su ubijali ljude poput mene. Uzimali bi našu kožu i organe. Bojala sam se, nisam izlazila često van", tvrdi albino djevojka.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr