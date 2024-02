Prosvjetari nisu zadovoljni Vladinim prijedlogom, najavljuju prosvjed: "Markov trg bit će nam premalen"

Istječe rok za sindikate zaposlenih u državnim i javnim službama da Vladi dostave primjedbe i prijedloge vezane za koeficijente o kojima će u idućim godinama ovisiti njihove plaće.

I dok je jedan broj sindikata zadovoljan ponuđenim, sindikati u prosvjeti i visokom obrazovanju smatraju da je Vladin prijedlog nekorektan te traže značajnije preinake. Kako bi dali do znanja da misle ozbiljno, najavljuju prosvjed na Markovu trgu.

"Nismo zadovoljni zato što je obrazovanje opet pozicionirano na začelju, zato što su radnici koji rade u školama, osnovnim, srednjim, stavljeni u drugorazredni položaj u odnosu na slična ili ista radna mjesta u drugim javnim službama.

Pročitajte i ovo Dugogodišnja borba VIDEO Žena (77) lancem se vezala za palmu ispred zgrade splitske uprave: "Sve sam izgubila. Ostajem ovdje do smrti, neka me bace u more"

Pročitajte i ovo SVE SU PRIJAVILI Stanovnici zagrebačkog naselja uznemireni: "Osjeća se nesnosan smrad, peku nas oči i kašljemo. Blizu su vrtić i škola"

"Ja sam siguran da Zagreb neće zakazati, vrijeme će nam biti lijepo, a Markov trg će nam biti premalen", najavio je Željko Stipić iz sindikata Preporod.

"Pred sobom trenutno imam nekih 20-ak stranica mišljenja, to vam već dovoljno govori koliki broj problema smo uočili. Danas to planiramo uputiiti nadležnim ministarstvima i očekujemo da se to ozbiljno prouči, da se to ozbiljno pogleda i da se u ovim danima koji su ispred nas stvari vrlo brzo korigiraju", dodao je Matija Kroflin iz Nezvisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.