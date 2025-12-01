U obračunu s prosvjednicima policija vodene topove napunila bojnim otrovom iz Prvog svjetskog rata: "Koža mi je gorjela danima"

Gruzijske vlasti su prošle godine upotrijebile kemijsko oružje iz Prvog svjetskog rata kako bi suzbile velike protuvladine prosvjede.

"Osjetio sam kako me voda peče“, rekao je jedan od prosvjednika o vodenim topovima usmjerenim na njega i druge na ulicama glavnog grada Tbilisija. Bio je to osjet, rekao je, koji se nije mogao odmah isprati.

Prosvjednici protiv suspenzije pridruživanja Europskoj uniji koju je donijela gruzijska vlada žalili su se i na druge simptome - plitko disanje, kašalj i povraćanje koji su trajali tjednima.

U velikoj istrazi BBC-a u kojoj se razgovaralo sa stručnjacima za kemijsko oružje, zviždačima iz gruzijske interventne policije kao i doktorima, utvrđeni su dokazi koji upućuju na korištenje kemijskog agensa kojeg su u francuskoj vojsci zvali camite, a riječ je o bromobezil cijanidu.

Gruzijske vlasti odbacile su nalaze istrage kao "apsurdne" te da je policija djelovala zakonito kao odgovor na "nezakonite postupke brutalnih kriminalaca".

Prosvjedi u Gruziji 2024. - 6 Foto: Afp

Francuska je tijekom Prvog svjetskog rata protiv Njemačke upotrijebila camite. Postoji malo dokumentacije o njegovoj kasnijoj upotrebi, ali vjeruje se da je povučen iz optjecaja u nekom trenutku 1930-ih zbog zabrinutosti oko njegovih dugotrajnih učinaka. Plin CS - često nazivan "suzavcem" - korišten je kao zamjena.

Pedijatar - žrtva i istraživač

Konstantine Chakhunashvili bio je jedan od onih koji su se okupili ispred gruzijskog parlamenta u Tbilisiju tijekom prvog tjedna prosvjeda. Prosvjednike je razbjesnila objava vladajuće stranke da pauzira pregovore o pristupanju EU. Cilj članstva u EU utvrđen je u gruzijskom ustavu. Gruzijska policija odgovorila je raznim mjerama za suzbijanje nereda, uključujući upotrebu vodenih topova, paprenog spreja i plina CS tzv, suzavca.

Dr. Chakhunashvili, pedijatar koji je bio među onima koje su topovi poprskali rekao je da mu je koža danima gorjela i da se taj osjećaj nije mogao isprati. Zapravo, rekao je, "bilo je gore kada sam pokušavao isprati".

Dr. Chakhunashvili želio je saznati jesu li i drugi pretrpjeli slične posljedice. Stoga je putem društvenih mreža pozvao one koji su također bili meta mjera kontrole mase. Gotovo 350 ljudi javilo se, a gotovo polovica je rekla da je patila od jedne ili više nuspojava dulje od 30 dana.

Prosvjedi u Gruziji 2024. - 2 Foto: Afp

Ti dugotrajni simptomi kretali su se od glavobolje, umora, kašlja, kratkoće daha i povraćanja.

Njegova studija je od tada recenzirana i prihvaćena za objavljivanje u međunarodnom časopisu Toxicology Reports. Šezdeset devet osoba koje je pregledao dr. Chakhunashvili također je pregledao i utvrdio da imaju "značajno veću prevalenciju abnormalnosti" na EKG-u srca.

Izvješće dr. Chakhunashvilija ponovilo je zaključak do kojeg su došli lokalni novinari, liječnici i organizacije za građanska prava - da je voda iz vodenog topa morala biti izmiješana s kemikalijom. Pozvali su vladu da utvrdi što je korišteno, ali Ministarstvo unutarnjih poslova je odbilo.

Zviždači iz policije

Bivši šef odjela za naoružanje, Lasha Shergelashvili, vjeruje da je to isti spoj koji je 2009. godine trebao testirati za upotrebu u vodenim topovima.

Kaže da su učinci tog proizvoda bili drugačiji od svega što je prije iskusio. Teško je disao nakon što je stao blizu mjesta gdje je bio poprskan, a on i 15-20 kolega koji su ga s njim testirali nisu ga mogli lako isprati.

"Primijetili smo da učinak nije jenjavao, kao što je slučaj s [običnim] suzavcem. Čak i nakon što smo oprali lica vodom, a zatim i posebnom otopinom sode bikarbone i vode, koja je bila pripremljena unaprijed, i dalje nismo mogli slobodno disati."

Shergelashvili kaže da je kao rezultat svojih testova preporučio da se ne koristi kemikalija. No, kaže da su vozila s vodenim topovima ipak bila napunjena njome - i da je to bio slučaj barem do 2022. godine, kada je dao otkaz i napustio zemlju.

Prosvjedi u Gruziji 2024. - 4 Foto: Afp

Govoreći iz svog novog doma u Ukrajini, rekao je da je, gledajući snimke prosvjeda prošle godine, odmah posumnjao da su prosvjednici podvrgnuti istoj kemikaliji.

Kolege s kojima je ostao u kontaktu, a koji su još uvijek na dužnosti, također su mu rekli da je to slučaj, dodaje.

U razgovaru s još jednim bivšim visokopozicioniranim policijskim časnikom koji je potvrdio da je ono što je utovareno u vozila s vodenim topovima kada je Shergelashvili bio na položaju bio isti sastav koji je korišten na prosvjedima u studenom i prosincu 2024.

Kada su gospodina Shergelashvilija pitali je li proizvod koji je testirao mogao biti samo CS plin - koji iritira oči, kožu i dišni sustav, ali samo privremeno - rekao je da se čini da je puno jači od toga.

"Ne mogu navesti primjer niti ga usporediti s bilo čime drugim“, rekao je, dodajući da je "vjerojatno 10 puta" jači od konvencionalnijih sredstava za suzbijanje nereda.

"Na primjer, ako prolijete ovu kemikaliju po tlu, nećete moći ostati u tom području sljedeća dva do tri dana, čak i ako je isperete vodom."

Shergelashvili ne zna naziv kemikalije koju je trebao testirati.

Popis kemikalija

No BBC je uspio dobiti kopiju inventara Odjela za posebne zadatke, datiranu u prosincu 2019.

Otkrili su da sadrži dvije neimenovane kemikalije. Bile su jednostavno navedene kao "Tekuća kemikalija UN1710" i "Kemijski prah UN3439", zajedno s uputama kako ih treba miješati.

Bivši visokorangirani policajci iz interventne policije potvrdili su da se inventar čini autentičnim. Identificirao je dvije neimenovane kemikalije kao one koje su vjerojatno dodane u vodeni top.

Prosvjedi u Gruziji 2024. - 3 Foto: Afp

UN1710 je bilo lako identificirati jer je to kod za trikloretilen (TCE), otapalo koje omogućuje drugim kemikalijama otapanje u vodi. Zatim je trebalo utvrditi kojoj kemikaliji pomaže u otapanju.

UN3439 je bilo puno teže identificirati jer je to krovni kod za cijeli niz industrijskih kemikalija, a sve su opasne.

Jedini od ovih za koje se zna ikada korišten kao sredstvo za suzbijanje nereda je bromobenzil cijanid, također poznat kao camite, koji su razvili Saveznici za upotrebu u Prvom svjetskom ratu.

Profesor Christopher Holstege, vodeći svjetski stručnjak za toksikologiju i kemijsko oružje dao je procijenu ukazuju li dokazi na to da je camite vjerojatno korišteni agens.

Na temelju rezultata studije dr. Chakhunashvilija, svjedočanstava žrtava, popisa interventne policije i Shergelashvilijevog izvještaja o kemijskim testovima, profesor Holstege vjeruje da je to slučaj.

"Na temelju dostupnih dokaza... klinički nalazi koje su prijavili i oni koji su bili izloženi i drugi svjedoci u skladu su s bromobenzil cijanidom."

Isključio je vjerojatnost da su simptomi uzrokovani konvencionalnijim mjerama kontrole mase, poput CS plina, koji je prošle godine koristila i gruzijska interventna policija.

"Ustrajnost kliničkih učinaka... nije u skladu s tipičnim sredstvima koja se koriste za rastjerivanje gužve, poput CS-a“, rekao je. "Nikad nisam vidio da se camite koristi u modernom društvu. Camite je izrazito iritantan i uporan u svojoj iritaciji."

Prosvjedi u Gruziji 2024. - 1 Foto: Afp

Nagađao je da bi se koristio jer bi djelovao kao snažno sredstvo odvraćanja.

"To bi ljude dugo držalo podalje. Ne bi se mogli dekontaminirati. Morali bi ići u bolnicu. Morali bi napustiti područje. Ako je to doista slučaj - da je ova kemikalija vraćena - to je zapravo izuzetno opasno."

Davno odbačen kemijski spoj

Camite je američka policija kratko koristila kao sredstvo za suzbijanje nereda nakon Prvog svjetskog rata, ali je napušten nakon što su izumljene sigurnije opcije poput plina CS.

Prema međunarodnom pravu, policijskim snagama je dopušteno koristiti kemikalije kao sredstva za kontrolu mase sve dok se smatraju proporcionalnima i imaju samo kratkoročne učinke.

S obzirom na to da policiji stoje sigurnija i konvencionalnija sredstva za suzbijanje nereda, zastarjeli i potentniji agens mogao bi se klasificirati kao kemijsko oružje, prema riječima stručnjaka za oružje.

Prosvjedi u Gruziji 2024. - 5 Foto: Afp

Gruzijske vlasti opisale su nalaze novinarske istrage kao "duboko neozbiljne" i "apsurdne".

Navodi se da su organi za provođenje zakona djelovali "u granicama zakona i ustava" kada su reagirali na "nezakonite postupke brutalnih kriminalaca". Prosvjedi na aveniji Rustaveli u Tbilisiju smanjili su se otkako je vlada povećala novčane i zatvorske kazne, ali ne i učestalost.

Gotovo svake noći tijekom protekle godine, prosvjednici su pozivali na ostavku vlade koju optužuju za namještanje izbora, stavljanje na stranu ruskih interesa i donošenje sve drakonskih zakona protiv civilnog društva.

Vladajuća stranka Gruzijski san zanijekala je da su vlada ili počasni predsjednik stranke, Bidzina Ivanišvili, proruski ili da slijede ruske interese.