odlazak iz službe

Suze, propušteni sprovodi i pokvareni toaleti: Mornari s najmoćnijeg američkog nosača na rubu pucanja

24. veljače 2026.
USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford Foto: Afp
Duga misija nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford stvara probleme članovima posade i njihovim obiteljima.
    respiratorni virus

    Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
