Suze, propušteni sprovodi i pokvareni toaleti: Mornari s najmoćnijeg američkog nosača na rubu pucanja

Jedan mornar propustio je smrt svog pradjeda. Drugi ozbiljno razmišlja o napuštanju mornarice nakon gotovo godinu dana razdvojenosti od svoje kćeri. Dvoje drugih spomenulo je probleme s kanalizacijom na brodu.

Odluka predsjednika Donalda Trumpa da drugi put produži mandat nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford snažno utječe na mornare i njihove obitelji te neke od njih navodi da razmišljaju o odlasku iz službe kada se vrate u matičnu luku.

Ford, najveći američki ratni brod, na moru je od prošlog lipnja. U listopadu je Pentagon preusmjerio brod s planirane misije u Sredozemlju na Karibe kako bi podržao zapljene tankera s naftom i američku operaciju hvatanja tadašnjeg venezuelskog čelnika Nicolása Madura.

Ranije ove godine posada je obaviještena o novom produljenju, što je značilo povratak preko Atlantskog oceana prema Bliskom istoku radi potpore mogućim američkim zračnim napadima na Iran. Ford je u petak prošao Gibraltarskim tjesnacem i zaputio se prema istoku, prema satelitskoj snimci do koje je došao The Wall Street Journal.

Mirnodopska raspoređivanja nosača zrakoplova obično traju šest mjeseci, uz mogućnost nekoliko mjeseci prekoračenja ako je potrebno, rekao je umirovljeni kontraadmiral Mark Montgomery. No mornari s Forda već su osam mjeseci izvan kuće, što otvara mogućnost raspoređivanja u trajanju od 11 mjeseci. To bi bio rekord za kontinuirano raspoređivanje nekog broda američke mornarice.

Američka mornarica ima 11 nosača zrakoplova, svi s dugoročno planiranim rasporedima. U svakom trenutku dio ih je raspoređen u različitim dijelovima svijeta, dio provodi obuku, a dio je na održavanju. Uz Ford, na Bliski istok upućeni su i USS Abraham Lincoln te njegova udarna skupina.

Preopterećenost posada problem je šire flote, a ne samo Forda. U travnju i svibnju 2025., pri kraju osmomjesečnog raspoređivanja, nosač USS Harry S. Truman izgubio je nekoliko borbenih zrakoplova tijekom suprotstavljanja napadima pobunjenika Hutija u Crvenom moru. Istraga mornarice kao uzrok je navela visok operativni tempo misije.

Jedan mornar s Forda rekao je da su mnogi članovi posade ljuti i uzrujani te da neki planiraju napustiti mornaricu nakon završetka misije. Jedna mornarka kazala je da ozbiljno razmišlja o odlasku. Nedostaje joj kći, ali najteže joj pada neizvjesnost oko toga kada će ponovno vidjeti obitelj.

Produljenja znače propuštanje rođendana, vjenčanja, sprovoda i rođenja djece.

Kapetan David Skarosi, zapovjednik Forda, priznao je ono što je nazvao bolom dodatnog produljenja, istaknuo je da je i njega osobno iznenadilo. U pismu obiteljima od 14. veljače, nakon objave drugog produljenja, napisao je da je očekivao da će za nekoliko tjedana biti kod kuće i popravljati ogradu u dvorištu.

"Razgovarao sam s mnogim vašim mornarima koji se mire s time da su propustili planove za Disney World, vjenčanja za koja su već potvrdili dolazak i proljetna putovanja u Busch Gardens", napisao je Skarosi i dodao: "Ali kada nas naša zemlja zove, mi se odazivamo".

Žrtva se, međutim, ne prihvaća jednako među svih oko 5000 članova posade. Mnogi su u ranim dvadesetima i nedostaju im roditelji i domaća hrana. Drugi imaju vlastitu djecu. U kontaktu s bližnjima ostaju putem telefonskih poziva i WhatsApp poruka, no zbog tajnosti kretanja nosača komunikacija je često sporadična i nepredvidiva.

Neki mornari dulje izbivanje smatraju sastavnim dijelom posla. Jedan je rekao da su produženje i umor teški, ali da su svi znali na što pristaju. Njihova je misija spriječiti da borbe dosegnu američko tlo, što ponekad zahtijeva duge i stresne misije.

Admiral Daryl Caudle, zapovjednik pomorskih operacija, u siječnju je izrazio žaljenje zbog produljenih raspoređivanja, istaknuo je financijski teret za mornaricu te opterećenje za posade i njihove obitelji.

Duga raspoređivanja opterećuju i same brodove. Nakon osam mjeseci na moru oprema se počinje kvariti, a planirano održavanje i nadogradnje odgađaju se, što remeti rasporede u brodogradilištima, rekao je Montgomery. To potom utječe na cikluse održavanja i obuke drugih brodova.

Jamie Prosser iz Pennsylvanije kaže da sina, kontrolora leta na Fordu, ponekad ne čuje dva ili tri tjedna. A onda jedne noći u tri ujutro zazvoni telefon – sin zove iz luke.

Tijekom ovog raspoređivanja Prosserov sin bio je odsutan zbog smrti pradjeda, razvoda sestre i zdravstvenih problema brata.

Prosser je rekao da je sin spomenuo probleme s toaletima na brodu, bez detalja.

Dužnosnik mornarice kazao je da je kanalizacijski sustav, koji vakuumskom tehnologijom odvodi otpad iz oko 650 zahoda, imao poteškoća tijekom raspoređivanja, s prosječno jednim pozivom za održavanje dnevno. Situacija se, međutim, poboljšava i problemi nisu utjecali na operativnu sposobnost broda.

Rosarin McGhee, čiji je suprug na Fordu, kaže da je održavanje kontakta izazovno jer brod katkad danima nema signal. Posljednjih osam mjeseci sama živi u Virginia Beachu i redovito mu šalje rukom pisana pisma i pakete s potrepštinama. Do sada mu je poslala 17 kutija s hranom i malim darovima.

"Moram ostati ovdje sama, bez obzira na to koliko usamljeno ili teško postane", rekla je i dodala da je vijest o novom produljenju bila srceparajuća.

Charlene Poston očekivala je da će joj se sin, zrakoplovni tehničar zadužen za utovar bombi u zrakoplove, vratiti kući 2. veljače. Planirala je s majkom put iz Cantona u Mississippiju do Virginia Beacha, rezervirala smještaj putem Airbnba i unajmila automobil. No 22. siječnja sin joj je porukom javio da sve otkaže jer su saznali za novo produljenje. Rasplakala se.