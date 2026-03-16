Bačić otkrio kada bi mogao biti otvoren podvožnjak kod Vjesnika

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak, nakon obilaska nekoliko zagrebačkih lokacija poslijepotresne obnove, da je obnova završena na dvije trećine lokacija i ukupno je potrošeno 2,8 milijarde eura.

Ukupno je do sada na području Grada Zagreba obnovljeno 4333 lokacije s ukupno 40 tisuća stambenih jedinica, a na cjelokupnoj obnovi nakon zagrebačkog potresa uloženo je 2,8 milijarde eura, rekao je ministar.

"Trenutno je u radovima u obnovi na području Grada Zagreba 700 lokacija, a od toga se 550 odnosi na najsloženije konstrukcijske obnove višestambenih zgrada i to je ono što će najduže trajati, s obzirom na to da su to i zahtjevni objekti, građeni ili krajem 19. ili početkom 20. stoljeća i iziskuju najveća financijska sredstva", istaknuo je Bačić.

Dodao je i da je Ministarstvo pokrenulo postupak blokovske obnove na području Zagreba te da je u izvođenju ili u pripremi desetak blokova i na takav se način, rekao je, želi odjednom obuhvatiti dvadesetak višestambenih zgrada.

Naveo je i da su izgrađene 54 zamjenske obiteljske kuće, 52 su u obnovi, a plan je da ih se do kraja iduće godine sve u potpunosti završi, dok se do 2030. planiraju završiti najsloženije konstrukcijske obnove višestambenih zgrada na području Donjeg grada.

Na novinarsko pitanje je li zadovoljan dinamikom obnove ministar je odgovorio da uvijek može bolje, više i brže, no da se Vlada odlučila na strateški koncept suvremene konstrukcijske obnove, koji je skuplji i duži, ali je isplativiji i sigurniji.

"Ono što je važno, radi se kvalitetno. To je možda najvažnije od svega, da izvođači sukladno projektima osiguravaju te zgrade, da te zgrade doista budu kvalitetne, puno, puno kvalitetnije i podignute na višu razinu otpornosti u odnosu na stanje koje je bilo 22. ožujka 2020. godine", istaknuo je Bačić i dodao da se mora obnoviti još oko 4400 lokacija te da je plan da cijeli taj posao bude dovršen 2030. godine.

Uoči 6. obljetnice zagrebačkog potresa, ministar je sa suradnicima obišao konstrukcijsku obnovu zgrade u Draškovićevoj ulici te dvije zamjenske obiteljske kuće u Vukovarskoj ulici i u Markuševcu. Prije toga obišao je cjelovitu obnovu zgrade Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u ulici Republike Austrije koja bi u potpunosti trebala biti dovršena u svibnju.

Oko Uskrsa puštanje podvožnjaka u Slavonskoj

Ministar je odgovarao i na pitanja vezana uz zgradu Vjesnika, pa je izvijestio da je izvođač izabrao ovlaštenu tvrtku koja će biti zadužena za uklanjanje azbesta pronađenog na 16. katu nebodera.

Bačić smatra da to neće previše pomaknuti rokove za otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji i vjeruje da bi otvaranje prometa moglo biti oko Uskrsa. Neboder se u ovom trenutku i dalje čisti od ostataka opreme i namještaja, tako da radovi nisu prekinuti, izuzev 16. kata. U ovom trenutku, rekao je, ne zna se točna količina azbesta, ali je poznato da je prisutan oko stupova koji su nosivi dio nebodera.

"Da li je u samom procesu požara zahvaćena i građevinska šuta na 16. katu i ima li tu tragova azbesta, to će se sada ispitati", rekao je Bačić i dodao da bi informacije mogle biti poznate kroz dva dana.

Priuštivi najam

Novinari su Bačića pitali i koliko je zadovoljan brojkama vezanim uz priuštivi najam.

"Moram reći da sam očekivao manji broj prijava, a to sam očekivao stoga što su nas brojni stručnjaci u Hrvatskoj upozoravali kako ta naša mjera neće polučiti uspjeh i da naši sugrađani ne vjeruju s jedne strane Vladi, a s druge strane, i druge države i drugi gradovi poput Ljubljane, poput Budimpešte, Bratislave i Barcelone pokušavali sa sličnim modelima, pa nisu imali niti izbliza ovakav rezultat kojega smo mi postigli", naglasio je ministar.

Do sada se javilo, podsjetio je, 958 vlasnika nekretnina i s tom mjerom će se nastaviti, osobito nakon što Hrvatski sabor usvoji novi Zakon o priuštivom stanovanju, kojim će se još dodatno relaksirati uvjeti kako bi se podignuo broj stanova za dugoročni najam.

"Dovoljno je reći da bi nam za tisuću stambenih jedinica, koliko smo ih dobili u priuštivom najmu, uz ne znam kakav angažman države i građevinske operative i projektanata i nadzornih inženjera, trebalo najmanje dvije do tri godine od trenutka kada pronađemo lokaciju, izgradimo te stanove i uselimo naše sugrađane. Prema tome, mislim da pametna država treba jedno i drugo i aktivirati prazne stambene jedinice i graditi za naše sugrađane nove stambene jedinice", poručio je ministar.