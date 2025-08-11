Šokantni detalji iz biografije: Putinov je otac njegovoj majci iskopao oko vilama

Prema novoj knjizi koja će šokirati javnost, otac Vladimira Putina, iskopao je majci oko vilama kad je imala samo 17 godina. Navodni napad doveo je do toga da je majka ruskog diktatora, Marija, izgubila oko, a njegov otac je zbog toga bio prisiljen oženiti se njome.

Ova bizarna priča izašla je iz nove knjige pod naslovom Car osobno: Kako nas je Vladimir Putin sve prevario, koja detaljno opisuje život ruskog despota prije nego što je preuzeo vlast u Moskvi.

Tvrdi se da se napad dogodio tijekom "izljeva bijesa" Putinovog oca, prije nego što se par (prisilno) vjenčao. U knjizi piše kako je Putinov otac s muškim društvom došao u Marijin dom kada je bila sama. U to doba, 1928. godine, živjela je u svom selu u Tverskoj oblasti. U izvještaju, seljanka Anfisa Kormilitsina je rekla: "Marusja (Marija na ruskom op.a) ih nije htjela pustiti unutra."

Vladimir Putin Foto: Afp

Rekla je da je to, čini se, razbjesnilo Putinovog oca, dodajući: "Uzeli su vile koje su stajale uz ogradu i počeli razbijati vrata. Uplašila se, istrčala iz kuće i potrčala do ograde."

"I Volodka (Putinov otac) je u tom trenutku probio vrata vilama i udario Marusju ravno u lice. Ukratko, slučajno joj je iskopao oko. Odmah ju je odveo u bolnicu. Tamo su Marusji izvadili oko."

Na pitanje zašto su se vjenčali nakon ovog incidenta, seljanka objašnjava tužan razlog koji je stajao iza toga: "Za djevojku u to vrijeme, ovo je bila sramota. Dakle, Marusjina majka je zaprijetila Volodki: 'Ako je ne oženiš, tužit ću te'. Tako su se vjenčali. Marusji je kasnije bilo jako neugodno zbog svog staklenog oka, nikad vas ne bi gledala u lice dok je razgovarala i naginjala je glavu na stranu."

Ova svjedokinja rekla je također da je Putinov otac bio poznat po proganjanju tinejdžerica. Anfisa je dodala: "Volio je podizati djevojčicama suknje i vezati ih u čvor iznad glave." Koautor knjige Roman Badanin rekao je to radio kako bi seoski dječaci mogli bolje vidjeti djevojačke gaćice.

Vladimir Putin s očevom fotografijom Foto: Afp

Neovisni ruski novinski portal Proekt potvrdio je: "Putinova majka je bila jednooka od mladosti jer joj je drugo oko u naletu bijesa vilama iskopao otac budućeg ruskog vođe."

Unatoč ovom potresnom izvještaju, Putin je govorio samo o tome kako su mu roditelji bili savršeni. Njegova majka imala je preko 40 godina kada je rodila budućeg KGB-ovca i ruskog predsjednika, što je izazvalo seoske glasine da je posvojen ili dijete ljubavnice.

Prošle godine je ispričao: "Nikada - želim ovo naglasiti - nikada nisam vidio svog oca pijanog. To se uopće nikada nije dogodilo. Ne govorim čak ni o svojoj majci. Nikad nisam čuo ni jednu psovku od njega. Niti jednu. Pa, ovdje čak ni ne govorim o svojoj majci."

Autori knjige su optužili Putina da prikriva istinu svojem osobnom životu i prošlosti.