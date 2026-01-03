Bura, kiša i led: Meteorolog otkriva gdje se očekuje i debeli bijeli pokrivač

Od nule na istoku do +18 na jugu zemlje - tako je bilo u subotu u 13 sati. Razlog je utjecaj različitih zračnih masa na dijelove naše zemlje. Dok u južnu Dalmaciju pritječe topao i vlažan zrak sa Sredozemlja, drugdje se sve više širi hladnoća sa sjevera. Negdje otprilike nad srednjom Dalmacijom, i sljedećih dana će stacionirati frontalni sustav. Sudar između hladne zračne mase s europskog kontinenta i one toplije, vlažne s juga recept je za oborine, a u ovim zimskim okolnostima to će značiti obilnu kišu u Dalmaciji, grmljavinu, a u kopnenom području snijeg.

Nedjeljno jutro bit će oblačno, u unutrašnjosti uz susnježicu i snijeg, a na moru kišu. U Dalmaciji, uz grmljavinu pri tom može biti i obilnije oborine. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura s olujnim udarima, dok će na jugu puhati jak južni i jugozapadni vjetar. U kopnenom području uz oborine na granici kiše i snijega, ujutro može biti i poledice. Na snazi je čitav niz upozorenja. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti oko nule, ili malo ispod, a na Jadranu od 4 na sjevernom do čak 14 stupnjeva na južnom dijelu.

Oborina će u središnjoj Hrvatskoj biti ujutro i potom ponovno navečer. Najviše južnije u regiji gdje se može očekivati i tanji snježni pokrivač. Dnevna temperatura će biti oko 1 ili 2 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra također oblačno i podjednako hladno kao na zapadu. Nekoliko centimetara snježnog pokrivača očekuje se prije svega u Posavini, pa je na snazi žuti Meteoalarm.

Snijega će biti i u gorskoj Hrvatskoj, osobito u Lici gdje do kraja dana može napadati preko 10 centimetara novog snijega. U Gorskom kotaru uglavnom manje. Na sjevernom Jadranu padat će kiša, a puhat će i bura, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura u gorju maksimalno 2 stupnja, a na moru između 7 i 10. Samo u unutrašnjosti Istre niža.

Dalmaciju očekuje najintenzivnije vrijeme. Upravo tu će se sudarati hladan zrak sa sjevera i onaj vlažan, topliji s juga. Na sjeveru stoga bura, na jugu regije jak južni i jugozapadni vjetar. Posvuda je moguća obilna oborina, ali i grmljavinski pljuskovi. I raspon maksimalne dnevne temperature bit će značajan, na sjeveru Dalmacije se očekuje ispod 10, a na jugu istovremeno preko 15 stupnjeva.

Prognoza za prvi dio tjedna

Sljedećih dana na kopnu sve hladnije, te i dalje nestabilno. Padat će snijeg pa bi do sredine tjedna snježnog pokrivača trebalo biti u gotovo svim krajevima unutrašnjosti. Najviše, naravno u gorju. Sredinom tjedna puhat će sjeveroistočnjak, u srijedu prolazno i jak, koji će dodatno pojačavati osjet hladnoće. No i bez vjetra će temperatura u mnogim krajevima biti i danju i noću ispod ništice.

I na Jadranu nestabilno uz oborine, samo će to ovdje ipak biti kiša. Učestalije u Dalmaciji gdje uz grmljavinu i dalje može biti i izraženijih pljuskova. U zaleđu, osobito u višim predjelima bi se mogla i smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Na sjeveru i dalje bura, dok će na jugu puhati jugo i južni vjetar, malo slabije u utorak. U novom tjednu će postupno i na moru postajati hladnije.

Intenzivno vrijeme nas očekuje u sljedećem tjednu: bit će dosta nestabilno, s oborinama, te hladno, u unutrašnjosti uz snijeg i stvaranje snježnog pokrivača.