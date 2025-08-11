Izvor blizak Trumpu: "Ako Putin bude previše nagrađen, ova država je sljedeća"

"Ako se pregovori završe na način koji izgleda kao da je Putin pretjerano nagrađen, Kina će krenuti na Tajvan", rekao je Graham za NBC.
Donald Trump sastat će se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak. Ruski predsjednik prošli je tjedan Trumpovu posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu predstavio ponudu za prekid vatre, a Trump je u petak sugerirao "određene razmjene teritorija na dobrobit objiju strana" u mirovnim pregovorima.
"Želim biti iskren s vama. Ukrajina neće iseliti svakog Rusa, a Rusija neće iseliti Kijev, tako da će na kraju biti nekih zamjena teritorija", rekao je.
Tu ideju ne prihvaća ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je u subotu rekao da Ukrajina neće dati svoju zemlju okupatorima.
Trump još uvijek razmišlja treba li na sastanku biti i Zelenski, a Graham je izrazio nadu da "Zelenski bude dio procesa".
"Kako bi izgledao dobar sporazum? Osigurati da se 2022. ne ponovi. Za vrijeme Bidenova i Obamina mandata Rusija napada. Cilj za mene, a mislim i za predsjednika Trumpa, jest to zauvijek okončati", kazao je.