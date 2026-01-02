Što je supergripa zbog koje su pune bolnice diljem svijeta? Širi se brže nego dosad, a stručnjaci upozoravaju...

Gripa se ove sezone širi ranije i intenzivnije nego prethodnih godina, a centri za javno zdravstvo diljem svijeta bilježe snažan porast broja oboljelih.

U Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu sezona je započela neuobičajeno rano, a pojedini dijelovi Europe već bilježe razine zaraze koje se inače pojavljuju tek sredinom zime.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) sezonu gripe 2024./2025. označio je kao najtežu još od 2017./2018. godine. U Ujedinjenom Kraljevstvu, prema službenim podacima, širenje gripe započelo je ranije nego u bilo kojoj sezoni od 2003./2004., što je dodatno opteretilo zdravstveni sustav.

Sve se češće koristi izraz "supergripa", a stručnjaci upozoravaju da taj pojam nije službeni medicinski termin. Riječ je o novoj varijanti virusa influence A H3N2, koja se brže širi jer se djelomično razlikuje od sojeva uključenih u postojeća sezonska cjepiva. Zbog toga virus lakše "pronalazi osjetljive osobe", uključujući one koje su prethodno preboljele gripu ili su cijepljene, piše WIRED.

Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost objavila je da 87 posto H3N2 virusa otkrivenih od kraja kolovoza pripada upravo toj varijanti, no stručnjaci naglašavaju da zasad nema dokaza da je ona smrtonosnija od ranijih sojeva. I dalje je riječ o gripi koja najteže pogađa starije osobe, djecu i kronične bolesnike.

Slični trendovi bilježe se i izvan Europe. U Japanu je sezona gripe ove godine započela već krajem rujna, znatno ranije nego što je uobičajeno, a većina analiziranih uzoraka također pripada istoj varijanti virusa. Kao mogući razlozi ranijeg i jačeg vala stručnjaci navode pad kolektivnog imuniteta nakon pandemije COVID-a, ali i opću iscrpljenost organizma nakon dugotrajnih toplinskih valova.

Raste broj zaraženih i u Hrvatskoj

I u Hrvatskoj se bilježi izražen i raniji porast gripe, upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Prema posljednjim podacima, tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 28. prosincem, prijavljeno je ukupno 29.771 slučajeva gripe, pri čemu je više od 5000 novih prijava zabilježeno samo u posljednjem tjednu. Iz HZJZ-a napominju da manji broj prijava u tom razdoblju vjerojatno proizlazi iz blagdana i manjeg broja radnih dana, a ne iz stvarnog smanjenja broja oboljelih.

Prijave su zaprimljene iz svih županija, a najviša stopa obolijevanja trenutačno je zabilježena u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Kao i prethodnih sezona, najviše oboljelih je među djecom predškolske i školske dobi, dok je najmanje prijava zabilježeno kod osoba starijih od 65 godina.

Zbog gripe je ove sezone do sada hospitalizirano 950 osoba, a 45 pacijenata liječeno je u jedinicama intenzivne skrbi. Prema podacima HZJZ-a, prijavljeno je i pet smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama.

Zbog porasta broja oboljelih i povećanog pritiska na bolnički sustav neke bolnice u Hrvatskoj već su uvele ograničenja posjeta kako bi zaštitile najranjivije pacijente i spriječile daljnje širenje respiratornih infekcija.