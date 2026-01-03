Obavijesti Foto Video Pretražite
TRAČAK NADE

Ministar optimističan, demograf oprezan: Vraćaju li se Hrvati doista kući i što bi trebalo promijeniti u Hrvatskoj?

Piše DNEVNIK.hr, 03. siječnja 2026.
Obitelj
Obitelj Foto: Dnevnik Nove TV
Tek što je prošla, ministar demografije 2025. proglasio je uspješnom jer je, po njegovu mišljenju, krenuo val povrataka. Jesu li tome kumovale demografske mjere ili stanje u državama gdje naši žive i rade?
  1. Američka policija, ilustracija
    užas u SAD-u

    Djevojka (15) oteta dok je šetala psa: Otac locirao njezin mobitel i spasio je, poznato što se dogodilo
  2. Ilustracija
    UŽAS U GLINI

    Tijela dvojice muškaraca pronađena u obiteljskoj kući! Otkriven je uzrok tragedije
  3. Policija i hitna pomoć
    Još dvoje ozlijeđenih

    Poznato kako se dogodila užasna nesreća: Muškarac poginuo, a dijete se bori za život
Odlazak ili povratak: Sve više Hrvata razmišlja o povratku iz inozemstva
TRAČAK NADE
Ministar optimističan, demograf oprezan: Vraćaju li se Hrvati doista kući i što bi trebalo promijeniti u Hrvatskoj?
Platforme pod nadzorom: "Na ovaj način svaki apartman mora biti legalan"
Registarski broj
Iznajmljivači pod novim pravilima: "Na ovaj način će se raščistiti tržište"
Zima udara: U Dalmaciji kiša i olujna bura, u unutrašnjosti i 10 cm snijega
Vremenska prognoza
Bura, kiša i led: Meteorolog otkriva gdje se očekuje i debeli bijeli pokrivač
Agrokor: troškovi odvjetnika u milijunskim iznosima, država nudi tek desetin
Slučaj Agrokor
Milijunski troškovi odvjetnika stigli na naplatu državi: "Jednostavno zašutite i platite"
Gorski kotar pod snijegom: Sanjkališta puna, zimske službe u pripravnosti
"DOĐITE NA SANJKANJE"
Jugo ga otopilo, ali snijeg se vraća još jači: Što čeka Gorski kotar u idućim danima
Otac i sin smrtno stradali u požaru obiteljske kuće, vatrogasci šalju apel
Preminuli otac i sin
Nakon tragedije u Glini, vatrogasci poručuju: "Ovako ćete prepoznati problem"
Trump optužuje Madura za narkoterorizam i poručuje: “Prijetnji više neće biti”
"ZAPADNA HEMISFERA JE NAŠA"
Trump nakon Venezuele označio dvije države kao iduće mete: "Jedni proizvode kokain, drugi su propala država"
Istražitelji provjeravaju radove u švicarskom baru
NOVI DETALJI UŽASA
Vlasnik bara smrti od ranije je poznat policiji! Istražitelji su sve sigurniji u uzrok požara, a sada im je u fokusu još jedna stvar
Luka Modrić želi kupiti rodnu kuću, hoće li mu uspijeti?
Otkrio želju
Ovo je postala najpoznatija kuća u Hrvatskoj: Luka Modrić je želi kupiti
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
idealno za ples
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
Kako će biti raspodijeljeno bogatstvo Brigitte Bardot?
dugotrajni postupak
Kome će pripasti bogatstvo Brigitte Bardot? Nasljedstvo ikone je pod povećalom javnosti
Vjekoslava Bach proslavila Novu godinu s Antoniom Marićem
"I da sve nestane..."
Romantični bijeg domaće voditeljice i 25 godina mlađeg partnera: "Godina je bila teška, ali donijela mi je ljubav"
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Neugodan probavni problem
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Kako je lukava!
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
Pokažite što znate!
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
Poslali miševe u svemir, a ono što se dogodilo moglo bi biti ključno za budućnost čovječanstva
Pomno ih prate
Poslali miševe u svemir, a ono što se dogodilo moglo bi biti ključno za budućnost čovječanstva
Kinezi ruše rekorde u hipergravitaciji: Izgradili najjaču centrifugu na svijetu
CHIEF1900
Kinezi ruše rekorde u hipergravitaciji: Izgradili najjaču centrifugu na svijetu
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Upozorenje znanstvenika
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
VIDEO Pogledajte lukavi Modrićev slobodnjak: Bio je blizu drugog gola za Milan
Rossoneri izbili na vrh
VIDEO Pogledajte lukavi Modrićev slobodnjak: Bio je blizu drugog gola za Milan
Navijači u dva dana Hajduku uplatili nevjerojatan iznos novca: Ove brojke su čudesne
Pao lanjski rekord
Navijači u dva dana Hajduku uplatili nevjerojatan iznos novca: Ove brojke su čudesne
Preminuo legendarni nogometni trener i izbornik
počivao u miru
Preminuo legendarni nogometni trener i izbornik
Daleki grad: Prisjetite se što se sve dogodilo u samoj završnici serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Prisjetite se što se sve dogodilo u samoj završnici serije "Daleki grad"!
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
MasterChef: Antonija Rittuper u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SLAŽETE LI SE?
Evo u što Antonija i dalje ne može vjerovati nakon izlaska iz MasterChefa!
Velike porcije, a cijene su bagatela: Gablec zbog kojeg vrijedi stati u Zlataru
Vinarija Zlatar
Velike porcije, a cijene su bagatela: Gablec zbog kojeg vrijedi stati u Zlataru
Kobna pogreška zbog lošeg vremena? Bombardirali su pogrešan grad i ostavili tisuće ljudi bez krova nad glavom
Slučajna meta
Kobna pogreška zbog lošeg vremena? Bombardirali su pogrešan grad i ostavili tisuće ljudi bez krova nad glavom
Bliži talijanskoj obali nego našoj: Najudaljeniji svjetionik na najudaljenijem hrvatskom otoku
Na Palagruzu
Bliži talijanskoj obali nego našoj: Najudaljeniji svjetionik na najudaljenijem hrvatskom otoku
Ovi glazbenici su najviše zaradili u 2025. godini
U zbroju 1,9 milijardi dolara
Ovi glazbenici su najviše zaradili u 2025. godini
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Retro klasik
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Ulična moda Zagreb u tajicama i papučama s krznom
Odabrala je udobnost
Šetnja centrom Zagreba u tajicama i kratkoj jakni, no i papuče s krznom zaslužuju pažnju
Debele zimske jakne na sniženju
Tople i praktične
Već od 20,99 eura: 12 debelih jakni na sniženju koje će vas spasiti na minusima i snijegu
Franka Batelić u teddy kaputu i tenisicama u New Yorku
Kombinacija za New York
Franka Batelić: Kaput udoban poput dekice osvaja i bojom, a srebrne tenisice pristaju mu baš zakon
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
idealno za ples
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
Ulična moda Zagreb u tajicama i papučama s krznom
Odabrala je udobnost
Šetnja centrom Zagreba u tajicama i kratkoj jakni, no i papuče s krznom zaslužuju pažnju
VIDEO Pogledajte lukavi Modrićev slobodnjak: Bio je blizu drugog gola za Milan
Rossoneri izbili na vrh
VIDEO Pogledajte lukavi Modrićev slobodnjak: Bio je blizu drugog gola za Milan
 
