Sprema se velika promjena u Kremlju, samo jedna stvar ostaje ista: Na popisu su bivši tjelohranitelj, Putinove kćeri...

U Kremlju se sprema velika promjena. U tamošnjoj nomenklaturi gotovo sve će se promijeniti u nadolazećim godinama. Osim jedne stvari.

Prema izvješću koje je za Atlantsko vijeće napisao američki novinar ruskog podrijetla Mihail Zygar, Putin postupno potiskuje stare saveznike i suborce, od kojih su mnogi stariji od sedamdeset, kako bi napravio mjesta za novu generaciju. Ali sam Putin, naravno, nema namjeru odstupiti, smatrajući se zaduženim za spas Rusije i stoga nezamjenjivim. U svakom slučaju, Putin još uvijek može biti ponovno izabran za novi mandat, koji mu ističe 2036. godine.

No, kao i u feudalnom sustavu, novonastala elita sastoji se uglavnom od djece sadašnjih vođa, prijatelja i prijatelja predsjednikovih prijatelja, kao i njegovih najbližih rođaka, počevši od njegove dvije kćeri. Popis onih koji odlaze je dug, piše Corriere della sera.

Među najpoznatijim imenima koja bi u nekom trenutku mogla napustiti scenu su tajnik Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, diplomatski savjetnik Jurij Ušakov, šef savezne policije Aleksander Bastrykin, dužnosnik Rosnjefta Igor Sečin i dužnosnik Gazproma Aleksej Miller.

Nova generacija, primjećuje Zygar, bit će prva koja neće imati sjećanja na SSSR i stoga je "lišena bilo kakvog psihološkog refleksa ili sovjetskog nasljeđa". Ali to ih ne sprječava da dijele i podržavaju autoritarnu i neoimperijalnu agendu Vladimira Putina. Međutim, mnoge od nadolazećih generacija su "potpuni kapitalisti" i "djeca su cinične generacije, uvjerene da se posao može i treba voditi sa svima: Kinom, Iranom, Europom, SAD-om, pa čak i Ukrajinom". Corriere della sera donio je i nekoliko biografija.

Aleksej Dumin

Aleksej Dumin Foto: Profimedia

Ako Putin odluči imenovati nasljednika, vjerojatno bi izabrao Alekseja Dumina, bivšeg tjelohranitelja koji mu je spasio život otjeravši medvjeda, a sada je tajnik Državnog vijeća. To se očito neće dogoditi. Ali 53-godišnji Dumin careva je prava desna ruka. Njegovo remek-djelo dogodilo se 2014. godine, kada je, kao šef Snaga za specijalne operacije, organizirao okupaciju Krima. Poslan za guvernatora u Tulu, očekivalo se da će 2024. preuzeti mjesto ministra obrane koje je zauzeo Sergej Šojgu, ali umjesto toga Putin je odlučio vratiti ga u Kremlj.

Kiril Dmitriev

Rođen u Kijevu 1975., štićenik je Tikhonove, druge Putinove kćeri, a oženio je njzinu prijateljicu Nataliju Popovu. Kirill Dmitriev je diplomirao ekonomiju na Stanfordu i stekao MBA na Harvardu. Vrativši se u Rusiju 2000., vodi RDFI, državni fond vrijedan 10 milijardi dolara pod kontrolom obitelji Putin.

Dmitriev je Putinov kontakt za monarhije Zaljeva (šest bogatih arapskih država koje dijele granicu u Perzijskom zaljevu) i prijatelj Jareda Kushnera, Trumpovog generala i zeta. Organizirao je prvi telefonski razgovor s Putinom i vodio filmski razgovor sa Steveom Witkoffom. Cilja visoko, ali ambicija da zamijeni Lavrova u vanjskim poslovima smatra se unaprijed dogovorenom.

Maria Voroncova i Katerina Tikhonova

Marija Voroncova Foto: Afp

Marija Voroncova i Katerina Tihonova su prijateljice Putinove bivše supruge Ludmile. Promijenile su prezimena iz sigurnosnih razloga, ali njihov identitet je javna tajna. Obje su u brzom usponu, iako još nisu predodređene za vladine pozicije. Njihova prisutnost na Forumu u Sankt Peterburgu 2024. godine signalizirala je njihovu spremnost za javne uloge. Voroncova je endokrinologinja i direktorica farmaceutske grupe Nomeko. Tihonova, aktivnija i utjecajnija, vodi znanstvenu zakladu Innopraktika i referentna je točka za skupinu poslovnih ljudi, kojima jamči pristup svom ocu.

Boris Kovalčuk

Boris Kovalčuk (47) predsjednik je Ruskog revizorskog suda od 2024. godine. No, njegovo imenovanje bilo je razočaranje za njegovog oca, oligarha Jurija Kovalčuka, naizgled Putinovog najboljeg prijatelja, s kojim je proveo cijelo razdoblje karantene. Volio bi da on vodi veliku državnu tvrtku poput Rosnjefta ili Gazproma. Kovalčuk stariji posjeduje medijsko carstvo, ali nikada nije obnašao državnu dužnost. Iako Sud nadzire sva javna poduzeća, imenovanje njegovog sina doživljeno je kao proračunato poniženje njegovog oca. Mladi princ, međutim, u potpunosti je dio nove generacije moći.

Manturov i Černišenko

Denis Manturov (56), prvi je zamjenik premijera, zadužen za osiguravanje da se cijela vlada usredotoči na ratne napore. On je štićenik Sergeja Čemezova (72), Putinova prijatelja još iz Dresdenskih dana i šefa RosTeca, holding tvrtke koja kontrolira cijeli vojno-industrijski kompleks. Dmitrij Černišenko (56), također je zamjenik premijera i vodi vladu. Putin obojicu iznimno cijeni: očekuje se da će Manturov naslijediti mjesto svog mentora, a Černišenko će naslijediti Sergeja Kirijenka, drugog po redu u predsjedničkoj administraciji i budućeg opunomoćenika na novookupiranim teritorijima Ukrajine.

Dmitrij Patrušev

Dmitrij Patrušev, 47-godišnji zamjenik premijera, najagresivniji je od "krunskih prinčeva". Njegov otac je Nikolaj Patrušev, Putinov suborac u KGB-u, dugogodišnji šef FSB-a, njegove sadašnje inkarnacije, a kasnije i tajnik Državnog vijeća, gdje je bio među jastrebovima koji su podržavali invaziju na Ukrajinu. Godine 2024. zalagao se za nominaciju svog sina za premijera, ali Putin je to odbio. Umjesto toga, postavio ga je zamjenikom premijera i ministrom poljoprivrede, što je promaknuće koje Dmitrija stavlja u središte nomenklature. Njegov otac je, u međuvremenu, degradiran na savjetnika za brodogradnju. Stara garda napušta scenu.

Anna Civileva

Anna Civileva Foto: Afp

Kći pokojnog Jevgenija Putina, predsjednikova rođaka u prvom koljenu, i supruga Sergeja Civileva, sadašnjeg ministra energetike, Anna Civileva, vjerojatno je najmoćnija žena u Rusiji danas, s potpuno neovisnim profilom.

Milijarderka je zahvaljujući svom udjelu u Kolmaru, tvrtki za ugljen koju joj je očito darovao Putin, koji ju je 2024., nakon što je smijenio ministra obrane Sergeja Šojgua, imenovao zamjenicom svog nasljednika Andreja Belousova, s ključnom odgovornošću za opskrbu. Znak koliko joj šef vjeruje. Priča se da bi mogla postati zamjenica premijera za socijalnu politiku.