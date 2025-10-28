Nova otkrića o princu Andrewu! Zabava koja je izazvala skandal dobila je nastavak

Princ Andrew ugostio je Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell i Harveyja Weinsteina u Royal Lodgeu, svom privatnom domu koji se nalazi na imanju dvorca Windsor.

Trojac je posjetio vilu u Windsoru u sklopu proslave 18. rođendana njegove kćeri Beatrice, organizirane 2006. godine kao maskenbal — samo dva mjeseca nakon što je u Sjedinjenim Državama izdana tjeralica za Epsteinom zbog seksualnog napada na maloljetnicu.

Prince Andrew - 2 (Foto: AFP)

Ranije je bilo poznato da su Epstein, Maxwell i Weinstein prisustvovali proslavi u dvorcu Windsor, no sada se prvi put otkriva da su bili i gosti u Andrewovu privatnom domu.

Princ Andrew, koji je pod sve većim pritiskom javnosti zbog svojih veza s Epsteinom i upitnih stambenih pogodnosti, nije odgovorio na zahtjeve za komentar BBC-ija.

Prema dostupnim informacijama, Epstein, Maxwell i Weinstein boravili su u Royal Lodgeu prije glavne proslave, koja se održala u reprezentativnim prostorijama dvorca Windsor, uz šampanjski prijem i svečanu večeru.

Royal Lodge je u vlasništvu Crown Estatea, imovinskog portfelja kojim formalno upravlja monarh, ali se vodi neovisno, a ostvareni prihodi idu u državni proračun.

BBC je usporedio drveće i zid terase vidljive na jednoj ranije objavljenoj fotografiji trojice gostiju s drugim slikama Royal Lodgea i potvrdio autentičnost snimke.

Epstein je uhićen u američkoj saveznoj državi Floridi osam dana nakon tog događaja.

Na pitanje koje mu je postavljeno u emisiji BBC Newsnight 2019. godine — zašto je pozvao Epsteina na kćerkinu proslavu 18. rođendana samo dva mjeseca nakon što je za njim izdana tjeralica — princ Andrew je odgovorio:

"Svakako nisam bio svjestan, u trenutku kada je pozivnica poslana, što se događalo u Sjedinjenim Državama. Nisam znao ništa dok to nisu prenijeli mediji, jer mi on o tome nikada nije rekao".

Princ Andrew ugostio je Epsteina, Maxwella i Weinsteina u Royal Lodgeu (Foto: BBC/Screenshot)

Povećani pritisak i gubitak kraljevskih titula

Ranije ovog mjeseca Andrew se odrekao svojih titula nakon što je ponovno otvoreno pitanje njegovih veza s Epsteinom, potaknuto posthumnim objavljivanjem memoara Virginije Giuffre.

U knjizi Giuffre tvrdi da je bila prisiljena na spolni odnos s princom u tri navrata, uključujući jedan susret kojem su prisustvovali Epstein i "još osam mladih djevojaka".

Princ Andrew, koji je 2022. s Giuffre postigao financijsku nagodbu, više je puta poricao bilo kakvu krivnju. U intervjuu za BBC Newsnight 2019. rekao je da se "uopće ne sjeća" da ju je ikada upoznao i da "nikada nisu imali bilo kakav oblik spolnog kontakta".

Ponovno su se pojavila i pitanja o tome kako financira svoj raskošan način života, s obzirom na to da više nije aktivan član kraljevske obitelji.

Princ Andrew i Virginia Giuffre Foto: Afp

Princ Andrew i Virginia Giuffre Foto: Afp

Otkrivenje da za korištenje luksuzne vile Royal Lodge plaća samo simboličnu godišnju najamninu dodatno je potaknulo sumnje, iako je navodno unaprijed platio obnovu i dugoročni zakup kako ne bi imao mjesečne troškove.

Buckinghamška palača nije komentirala hoće li princ Andrew morati napustiti svoj dom niti gdje bi se eventualno mogao preseliti.

BBC pak navodi da su mu kao moguće alternative već ranije ponuđene druge dvije rezidencije na imanju dvorca Windsor – Adelaide Cottage i Frogmore Cottage – za njega i njegovu bivšu suprugu Sarah Ferguson.

"We've now been able to confirm that this image was in the back garden of Royal Lodge"



BBC's Joe Pike says Prince Andrew hosted Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell at Royal Lodge.#Newsnight pic.twitter.com/M8qhOOoObT — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 27, 2025

Epstein i Maxwell – česti gosti kraljevskih rezidencija

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell bili su česti gosti u kraljevskim rezidencijama tijekom kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih godina.

Tijekom suđenja Maxwell za trgovinu ljudima, tužitelji su objavili fotografiju para snimljenu na imanju Balmoral, privatnom škotskom posjedu kraljevske obitelji. Smatra se da je snimka nastala 1999. godine, kada ih je princ Andrew pozvao da borave u dvorcu.

Godinu kasnije, 2000., Epstein je bio gost na događaju u dvorcu Windsor, a Andrew je organizirao rođendansku proslavu Ghislaine Maxwell u Sandringhamu, privatnom ladanjskom imanju monarha u Norfolku.

U intervjuu za BBC Newsnight Andrew je opisao taj događaj kao "običan lovački vikend".

Ghislaine Maxwell posjetila je i Buckinghamsku palaču 2002. godine, kao dio privatnog obilaska koji je, prema navodima, organizirao princ Andrew. Na jednoj od fotografija, koju je gotovo dva desetljeća kasnije objavio Daily Telegraph, Maxwell sjedi na kraljičinom prijestolju uz glumca Kevina Spaceyja. Jeffrey Epstein, prema istim izvorima, nije bio dio tog obilaska.

Princ Andrew potvrdio je da je putovao Epsteinovim privatnim zrakoplovom, boravio na njegovu privatnom otoku, odsjeo u njegovoj vili u Palm Beachu i posjećivao dom Ghislaine Maxwell u Belgraviji u Londonu.

Epstein je u kolovozu 2019. počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja.

Još 2008. postigao je nagodbu s tužiteljima nakon što su roditelji četrnaestogodišnje djevojčice prijavili policiji da ju je Epstein zlostavljao u svojoj vili na Floridi.

Maxwell trenutačno služi kaznu od 20 godina zatvora u SAD-u zbog regrutiranja i trgovine četirima maloljetnim djevojkama koje je Epstein, tada njezin partner, seksualno zlostavljao.

Harvey Weinstein, koji je također bio među Andrewovim gostima, osuđen je za seksualne napade na sudovima u New Yorku i Los Angelesu, ali mu je nedavno odobreno novo suđenje za dio presuda.

Prince Andrew - 5 Foto: AFP

Prince Andrew - 4 Foto: AFP

Prince Andrew - 1 Foto: AFP

Prince Andrew - 3 Foto: AFP

Princ Andrew i Virginia Giuffre Foto: Afp