Epsteinove žrtve satima prepričavale zlostavljanja: "Počelo je s 14 godina. Sa 17 mi je rekao da sam prestara"

Na stepenicama američkog Kapitola govorile su žrtve Jeffreyja Epsteina i podijelile emotivna iskustva seksualnog zlostavljanja te pozvale zakonodavce da objave više dokumenata o osuđenom seksualnom prijestupniku.

Jedna od žena, Lisa Phillips, rekla je da je grupa žrtava počela sastavljati popis Epsteinovih suradnika za koje tvrde da su bili uključeni u zlostavljanje.

Lisa Phillips, jedna od Epsteinovih žrtava Foto: Afp

"Povjerljivo ćemo prikupiti imena za koja svi znamo da su redovito bila u Epsteinovu svijetu", rekla je. "To će učiniti preživjeli i za preživjele."

Okupljanje ispred Kapitola organizirali su američki zakonodavci koji pozivaju na javno objavljivanje dodatnih dokumenata iz istrage o Epsteinu.

Dva sata trajala je ova konferencije za novinare u srijedu, a devet žena koje optužuju Epsteina detaljno su opisale svoja iskustva i zlostavljanje od strane osramoćenog financijera.

Gospođa Phillips pozvala je ministarstvo pravosuđa da objavi sve dokumente i informacije koje ima iz istrage, dodajući da se mnoge žrtve boje posljedica ako same otkriju svoja imena.

Odvjetnik tužitelja dodao je da su se bojali tužbi ili napada jer ih "nitko nije zaštitio prvi put".

Marina Lacerda, prvi put javno govoreći, rekla je da je radila za Epsteina od svoje 14. do 17. godine, kada je osramoćeni financijer utvrdio da je "prestara".

Marina Lacerda, jedna od Epsteinovih žrtava Foto: Afp

"Bila sam jedna od desetaka djevojaka koje osobno poznajem, a koje su bile prisiljene doći u Jeffreyjevu vilu... u New Yorku kad smo bile samo djeca", rekla je.

"Prijatelj iz susjedstva rekao mi je da mogu zaraditi 300 dolara masažom drugog tipa", rekla je Lacerda, vidno se uzbudivši. "Od posla iz snova pretvorio se u najgoru noćnu moru."

Liz Stein, koja je tužila Epsteina i Maxwell, a sada radi kao mentorica i savjetnica za politiku preživjelih, rekla je za BBC da je na skupu u Kapitolu govorila kako bi "humanizirala preživjele" jer joj je bilo dosta toga što ih se ignorira.

Liz Stein, jedna od Epsteinovih žrtava Foto: Afp

"Zaista je važno da svi zapamtimo da je ovo zločin. To je zločin trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ovo nije političko pitanje, ali se politizira zbog umiješanih ljudi", rekla je gđa Stein.

Annie Farmer (46) rekla je na skupu da je sa 16 godina odvedena u Novi Meksiko kako bi provela vikend s Epsteinom. Njezina sestra također je tamo prevezena zrakoplovom i prijavila zlostavljanje, rekla je, ali ništa nije poduzeto.

Annie Farmer, jedna od Epsteinovih žrtava Foto: Afp

"Još uvijek ne znamo zašto to izvješće nije pravilno istraženo ili zašto je Epsteinu i njegovim suradnicima bilo dopušteno da naude stotinama, ako ne i tisućama, drugih djevojaka i mladih žena", rekla je.

Chauntae Davies odgovorio je na pitanje o odnosu između Trumpa i Epsteina, rekao je da je "najveća pohvala seksualnog prijestupnika zauvijek bila da je bio vrlo dobar prijatelj s Donaldom Trumpom".

Chauntae Davies, jedna od Epsteinovih žrtava Foto: Afp

"Na stolu je imao uokvirenu fotografiju na kojoj su obojica", rekla je.

No, tijekom NBC-jeve panel-rasprave s grupom preživjelih u utorak nijedna od žena nije rekla da je ikada vidjela ili čula da Trump radi nešto neprikladno u vezi s Epsteinom.

Trump je bio prijateljski nastrojen prema Epsteinu, ali rekao je da su se posvađali početkom 2000-ih jer je financijer preoteo zaposlenike iz toplica u Trumpovu golf-klubu na Floridi.

Melanija Trump, Donald Trump, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell Foto: Afp

"Ovo je prijevara demokrata koja nikad ne prestaje", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u srijedu kada su ga pitali o obližnjoj konferenciji za novinare.

Rekao je da "nitko nikada nije zadovoljan" objavljenim dosjeima, dodajući da to pitanje odvlači pozornost od njegova rada u uredu.

"Stvarno, mislim da je dosta", rekao je Trump.

Donald Trump Foto: Afp

U utorak navečer Nadzorni odbor Zastupničkog doma, koji je izdao sudski poziv ministarstvu pravosuđa, objavio je 33 000 stranica i nekoliko videozapisa. Većina dosjea, međutim, već je bila javno dostupna.

Vodeći demokrat u odboru, Robert Garcia, rekao je: "Nemojte da vas ovo zavara. Nakon pažljivog pregleda nadzorni demokrati utvrdili su da je 97 % dokumenata primljenih od ministarstva pravosuđa već bilo javno. Nema spomena ni o kakvom popisu klijenata ili bilo čemu što poboljšava transparentnost ili pravdu za žrtve."

Objava u utorak uslijedila je nakon prošlomjesečne objave intervjua Ministarstva pravosuđa s Ghislaine Maxwell, osuđenom trgovkinjom ljudima i Epsteinovom pomagačicom.

U transkriptima – koji se protežu na 300 stranica, od kojih su neki znatno redigirani – Maxwell je rekla da, iako vjeruje da su Trump i Epstein bili prijateljski raspoloženi u društvenim okruženjima, ne misli da su bili bliski prijatelji.

Thomas Massie, republikanski zastupnik Foto: Afp

Dva člana Zastupničkog doma, republikanac Thomas Massie iz Kentuckyja i demokrat Ro Khanna iz Kalifornije, pokušavaju isprovocirati glasanje o prisiljavanju ministarstva pravosuđa da objavi sve dokumente u slučaju.

U srijedu su prikupljali potpise i trebat će im podrška 218 zastupnika za pobjedu. To znači da šest republikanaca mora glasati za plan.

"Sramotno je što je ovo nazvano prijevarom. Ovo nije prijevara", rekao je Massie. "Postoje stvarne žrtve ovog kriminalnog pothvata, a počinitelji su zaštićeni jer su bogati i moćni."

Bijela kuća i republikanski čelnici Kongresa protive se objavljivanju svih dosjea, rekli su da bi to moglo otkriti identitete nevinih ljudi.