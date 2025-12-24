Misterij obavija smrt vođe ruske paravojne grupe: "Jedan za sve, svi za jednoga"

Ruski paravojni vođa Stanislav "Spaniard" Orlov, osnivač ekstremno desne jedinice Española, preminuo je pod nerazjašnjenim okolnostima, što je potaknulo brojne spekulacije i političke tenzije.

Orlovljeva jedinica sastojala se od nogometnih huligana i neonacističkih dobrovoljaca koji su se borili na ruskoj strani u ratu u Ukrajini. Neki pro-ratni kanali u Rusiji prikazivali su ga kao ratnog junaka, a službeni uzrok smrti još nije objavljen, piše The Guardian.

Prema izvješćima neslužbenih izvora, Orlov je ubijen kod svoje kuće u okupiranom Krimu, a navodno su u akciji sudjelovale ruske sigurnosne službe. Snimke nadzornih kamera koje je objavila antiratna skupina u egzilu pokazuju naoružane muškarce kako stižu pred njegov dom neposredno prije pucnjave.

Stanislav Orlov Foto: Profimedia

Orlov je sahranjen u moskovskoj Katedrali Krista Spasitelja, jednom od najvažnijih vjerskih prostora u zemlji, što je mnoge iznenadilo s obzirom na kontroverze koje su ga okruživale. Gomila koja ga je došla ispratiti zapalilaje baklje i vikala: "Jedan za sve, svi za jednoga."

Analitičari smatraju da je njegova smrt dio šireg napora Kremlja da pojača kontrolu nad poluautonomnim paravojnim skupinama, posebno nakon pobune Wagnerove grupe 2023. godine.

Unatoč tome što je Española raspuštena i integrirana u redovitu vojsku, Orlovljeva smrt signalizira promjene u odnosima između ruskih vlasti i radikalnih formacija unutar zemlje.