Obavještajci europske države po prvi put označili SAD kao nacionalnu prijetnju: "Ovo koriste kao sredstvo moći"

U godišnjoj sigurnosnoj procjeni objavljenoj ovog tjedna, Danska obrambena obavještajna služba (DDIS) prvi je put navela SAD kao prijetnju zemlji. U izvješću se upozorava da se Danska "suočava s ozbiljnijim prijetnjama i sigurnosno-političkim izazovima nego što je to bio slučaj dugi niz godina".

Navodi se da SAD sada koristi svoju ekonomsku i tehnološku snagu kao sredstvo moći, uključujući i protiv saveznika i partnera.

Prema izvješću, natjecanje između velikih sila – Rusije, Kine i SAD-a, sve se više odvija na Arktiku, koji dobiva na strateškoj važnosti u uvjetima rastućih napetosti.

To predstavlja poseban izazov za Dansku, koja je nekada upravljala Grenlandom kao kolonijom, a i dalje kontrolira njegovu vanjsku i sigurnosnu politiku.

"Izraženo nadmetanje velikih sila na Arktiku značajno je povećalo međunarodnu pozornost prema toj regiji", stoji u izvješću. "To se posebno odnosi na rastući interes Sjedinjenih Američkih Država za Grenland i njegovu važnost za američku nacionalnu sigurnost".

Dodaje se kako veća pažnja ujedno povećava prijetnje od špijunaže, uključujući kibernetičku špijunažu, kao i pokušaje utjecaja na sve dijelove Kraljevine Danske, javlja The Guardian.

Prošlog tjedna objavljen je novi dokument američke Strategije nacionalne sigurnosti, s uvodom koji je potpisao Donald Trump, u kojem se tvrdi da se Europa u sljedeća dva desetljeća suočava s "civilizacijskim nestankom" zbog migracija i integracije u Europsku uniju. U dokumentu se navodi da SAD mora poticati otpor unutar kontinenta prema trenutačnom smjeru Europe.

Objava je uslijedila u razdoblju pojačanih napetosti između SAD-a i Danske, nakon što je Trump u više navrata tijekom protekle godine izjavljivao da želi preuzeti kontrolu nad Grenlandom.

Unatoč upozorenjima iz izvješća, ravnatelj DDIS-a Thomas Ahrenkiel poručio je da su SAD i dalje najbliži saveznik Danske.

"Sjedinjene Američke Države bile su i ostaju jamac europske sigurnosti kroz svoje sudjelovanje u transatlantskom savezu, svoju prisutnost u Europi i američki nuklearni kišobran", rekao je za televiziju DR.

U izvješću se, međutim, upozorava da SAD koristi ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, kako bi nametnuo svoju volju te da se više ne isključuje mogućnost uporabe vojne sile - čak ni protiv saveznika.

Također se ističe neizvjesnost oko uloge SAD-a kao "jamca europske sigurnosti", što bi moglo povećati spremnost Rusije da pojača svoje hibridne napade na NATO. Dodaje se da će se vojna prijetnja Rusije NATO-u povećavati, iako trenutačno ne postoji prijetnja izravnog konvencionalnog vojnog napada na Kraljevinu Dansku.