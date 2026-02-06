Danas pada odluka hoće li biti rata: "Ovo će postati mjesto masakra i pakao!"

Teheran tvrdi da su tankeri služili za krijumčarenje goriva, a 15 članova posade je pritvoreno. Bivši iranski ministar i nekadašnji šef državne televizije Ezzatollah Zarghami uputio je oštro upozorenje zaprijetivši nasiljem u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte i naftnih derivata.

"Uvjeren sam da će Hormuški tjesnac postati mjesto masakra i pakao za SAD", izjavio je Zarghami. "Iran će pokazati da Hormuški tjesnac povijesno pripada Iranu. Amerikanci se jedino mogu igrati svojim brodovima i premještati ih s jedne lokacije na drugu."

Ezzatollah Zarghami, former head of Iran’s state broadcasting organization and former minister, threatens the Americans:



“The Strait of Hormuz will be a killing field and a hell for the Americans. Iran will show that the Strait of Hormuz has historically belonged to Iran.



The… pic.twitter.com/8EbFGWXT9L — The Middle Eastern (@TMiddleEastern) February 5, 2026

Apel američkim državljanima: "Napustite Iran ili se sklonite!"

S druge strane, američkim državljanima prije pregovora upućen je apel da napuste Iran, pri čemu je naglašeno da bi plan evakuacije trebali napraviti samostalno, bez pomoći veleposlanstva SAD-a. Ako odlazak iz zemlje nije moguć, preporučeno im je da potraže sigurno mjesto ili zgradu. Također je savjetovano da imaju zalihe hrane, vode i lijekova te da prate lokalne medije radi najnovijih vijesti.

Užurbano akumuliranje američkih vojnih snaga na Bliskom istoku znatno je povećalo rizik od rata koji bi zahvatio Iran i regiju, s dalekosežnim regionalnim i globalnim posljedicama.

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi iranski vrhovni vođa trebao biti "vrlo zabrinut" i to prije nego što će s Irancima sjesti za stol.

"Rekao bih da bi on (ajatolah Ali Hamnei, iranski vrhovni vođa) trebao biti jako zabrinut. Da, trebao bi biti", rekao je Trump za NBC News u intervjuu u srijedu, piše CNN.

Dvije strane danas održavaju prve formalne pregovore otkako su Sjedinjene Države prošle godine bombardirale Iran ciljajući nuklearnu infrastrukturu.

Napetosti između dviju zemalja naglo su eskalirale posljednjih tjedana nakon obračuna iranskog režima s prosvjednicima protiv vlade diljem zemlje. Takva je situacija potaknula Trumpa da pošalje američku vojnu "armadu" u regiju i zaprijeti pokretanjem napada.

Iranska vojska upozorila je pak da će se na svaki napad odmah i odlučno odgovoriti, a to podrazumijeva i napad na američke snage i imovinu SAD-a u regiji.

Razgovori s visokim ulozima trebali bi se održati u petak u glavnom gradu Omana, Muscatu, a u njima će sudjelovati iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff, kako je objavila iranska državna agencija Tasnim.

No, čini se da obje strane imaju različite ciljeve.

Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da Trumpova administracija želi da se pregovori usredotoče ne samo na iranski nuklearni program već i na "domet njihovih balističkih projektila", "njihovo sponzoriranje terorističkih organizacija diljem regije" i "postupanje s vlastitim narodom".

Pozivajući se na iransko Ministarstvo vanjskih poslova, Tasnim je izvijestio da će pregovori biti ograničeni na iranski nuklearni program i ukidanje sankcija kao "primarni zahtjev" zemlje.

Iranska državna Press TV izvijestila je da je najnaprednija balistička raketa dugog dometa, Khorramshahr 4, raspoređena na neutvrđenom podzemnom raketnom postrojenju Revolucionarne garde. Navedeno je da raketa ima domet veći od 2000 kilometara.

Iran i SAD održali su nekoliko rundi neizravnih nuklearnih pregovora u travnju i svibnju 2025. prije nego što je iznenadni izraelski napad na Iran sredinom lipnja doveo do otkazivanja daljnjih pregovora. Nekoliko dana kasnije uslijedio je američki napad na Iran, kojim je proces okončan.

"Da nismo uništili to nuklearno oružje, ne bismo imali mir na Bliskom istoku jer arapske zemlje to nikada ne bi mogle učiniti", rekao je Trump u intervjuu za NBC News.

Trump je također rekao da je obaviješten da Iran želi oživjeti svoj nuklearni program na alternativnim lokacijama.