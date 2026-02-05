Snimka mobinga otvorila Pandorinu kutiju: Žrtva ostala bez posla, kriminal nekažnjen, zlostavljači napredovali

Snimka brutalnih uvreda i prijetnji na radnom mjestu u komunalnoj tvrtki Gradina u Baškoj Vodi bila je tek početak afere koja je razotkrila sumnje na ozbiljne malverzacije u poslovanju tog javnog poduzeća.

"Vidi ti, ti si jedno smeće bijedno. Nula. Ni`ko i ništa. Dobro. Završi. Vozi. Ajmo, vozi. Vozi! Da. Puši k…c. J…m ti mater i oca ti j…m", rekao je muškarac sa snimke.

Radnica Gradine prijavila je dugogodišnji mobing i nasilje kolege, koji je, prema njezinim tvrdnjama, eskalirao u prijetnje, razbijanje inventara i uznemiravanje. Iako je, kako tvrdi, mjesecima upozoravala tadašnjeg direktora Vjekoslava Radića, reakcije nije bilo. Radić danas tvrdi da je zaposlenik sankcioniran opomenom pred otkaz, no dokumentacija o toj mjeri nikada nije evidentirana u službenom protokolu tvrtke.

"Sva dokumentacija vezana za moj slučaj stavljena je u protokol tek nakon što je direktor Vjekoslav Radić dobio razrješenje“, kazala je anonimna sugovornica.

Istodobno, radnica je kao odgovorna za sektor gospodarenja otpadom primijetila ozbiljna odstupanja u količinama glomaznog otpada – ulazi otpada nisu evidentirani, dok su izlazi naglo rasli, osobito u razdobljima njezine odsutnosti. U siječnju 2024. zabilježen je izlaz čak 131 tone otpada, količina usporediva s dvjema prethodnim godinama zajedno.

Neke je prateće listove odbijala i potpisati.

"Zato što nisam bila sigurna što je u njima i jesu li uopće odvezli. Znači, nisam to naručila, nisam mogla garantirati, nisam to htjela potpisati", rekla je.

Nadzorni odbor zatražio je reviziju poslovanja koja je utvrdila nepravilnosti, zbog čega su protiv tadašnjeg direktora Radića i šefice financija Danijele Svaline podnesene kaznene prijave. No priča dobiva novi obrat nakon lokalnih izbora.

Detaljnu priču, kao i njezin nastavak pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Jelene Rastočić.