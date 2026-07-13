Otkriven uzrok smrti Trumpova saveznika: Nije ono što su isprva tvrdili

Senator Lindsey Graham, jedan od najbližih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kongresu, preminuo je od disekcije aorte, pokazali su preliminarni nalazi mrtvozornika.

Do puknuća unutarnjeg sloja aorte, poznatog kao disekcija aorte, došlo je zbog otvrdnuća arterija. Službeni uzrok smrti bit će objavljen nakon toksikoloških i mikroskopskih analiza.

Graham, istaknuti republikanski senator iz Južne Karoline i bivši vojni pravnik američkog ratnog zrakoplovstva, u Kongresu je proveo više od tri desetljeća. Samo dva dana prije smrti navršio je 71 godinu. Njegov ured isprva je priopćio da je preminuo nakon "kratke i iznenadne bolesti".

Trump, koji je s Grahamom često razgovarao, rekao je da je senator bio "kao član obitelji".

"Vrlo je teško", rekao je, dodajući da ga je Graham nazvao u subotu navečer nakon povratka iz Ukrajine te da je "zvučao pomalo umorno, ali dobro". Trump je naredio da američke zastave budu spuštene na pola koplja do iduće subote navečer, piše AP.

Jedan od najutjecajnijih republikanaca za vanjsku politiku

Graham je bio poznat kao zagovornik odlučne američke vanjske politike i jedan od najutjecajnijih političara u Washingtonu kada su u pitanju međunarodni odnosi. Savjetovao je Trumpa o pitanjima poput rata s Iranom i odnosa s Rusijom.

Samo dan prije smrti objavio je da je postignut dogovor s Trumpovom administracijom o nastavku paketa sankcija protiv Rusije. Kao predsjednik Odbora za proračun Senata imao je važnu ulogu u provedbi ključnih zakonskih prijedloga tijekom Trumpova drugog mandata.

Prema zakonima Južne Karoline, republikanski guverner Henry McMaster imenovat će privremenog nasljednika do posebnih izbora. Graham se pripremao za kandidaturu za peti senatorski mandat na izborima u studenome.

Odnos njega i Trumpa u početku je bio vrlo loš - Graham ga je čak nazivao i "nedostojnim dužnosti", dok je Trump njega javno ismijavao. No nakon Trumpove pobjede na izborima Graham je postupno postao jedan od njegovih najbližih političkih saveznika.

U intervjuu za AP 2018. Graham je objasnio da ga je McCain naučio kako je nakon izbora dužnost političara pomoći predsjedniku, bez obzira na političke razlike.

Bio je jedan od najglasnijih Trumpovih branitelja tijekom oba postupka opoziva predsjednika, premda je 6. siječnja 2021., nakon napada na Kapitol, kratko poručio: "Računajte bez mene. Dosta je bilo". Ubrzo se ponovno približio Trumpu.

Posljednje putovanje bilo je u Ukrajinu

Nedugo prije smrti Graham je boravio u Ukrajini, gdje se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ukrajinski predsjednik rekao je da je Graham od početka ruske invazije 2022. posjetio Ukrajinu deset puta.

"Lindsey je bio istinski branitelj slobode i vrijednosti koje naš svijet čine sigurnijim", poručio je Zelenski.

Bio je i jedan od glavnih zagovornika oštrijeg američkog pristupa Iranu te je godinama pozivao na odlučniji odgovor Washingtona prema Teheranu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Graham razumio kako su sigurnost Izraela i SAD-a neraskidivo povezane: "Izrael je izgubio jednog od svojih najvećih prijatelja. Amerika je izgubila velikog domoljuba. Ja sam izgubio dragog prijatelja".