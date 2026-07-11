Trump oštro zaprijetio: "Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno..."

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je naredio vojsci da bude spremna pokrenuti napade na Iran ako iranska vlada izvrši ili pokuša atentat na predsjednika.

"Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće, ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene", objavio je Trump na mreži Truth Social.

"Naredbe su već dane, a američka vojska je spremna, voljna i sposobna, u razdoblju od jedne godine, podložno produženju, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana", dodao je.