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Trump oštro zaprijetio: "Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno..."

PišeHina, 11. srpnja 2026. @ 08:05 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Getty Images via AFP
Američki predsjednik objavio je da je vojsci izdao jasne naredbe za slučaj pokušaja atentata
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