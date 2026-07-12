Umro utjecajni američki senator, blizak Trumpov saveznik

Američi senator ⁠Lindsey Graham ⁠umro je u subotu navečer nakon kratke i teške bolesti, rekao je u nedjelju na X-u direktor komunikacija njegovog ureda.

Graham (71) je bio poznati republikanac, senator iz Južne Karoline.

"Obitelj senatora Grahama cijeni molitve u ovom trenutku i moli za privatnost tijekom ovog nevjerojatno teškog razdoblja", dodao je njegov ured.

Blizak politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa, Graham je bio predsjednik Senatskog odbora za proračun i u studenome se namjeravao kandidirao za peti šestogodišnji mandat u Senatu.

Bio je jedan od najpoznatijih članova tog doma Kongresa te jedan od ključnih glasova svoje stranke u pitanjima obrane i međunarodnih odnosa.

Hitne službe odgovorile su u subotu navečer na dojavu o "srčanom zastoju" u Grahamovu domu na Capitol Hillu, prema audiosnimci policijske komunikacije do koje je došao NBC News.