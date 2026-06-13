Tužan kraj potrage: Ronioci pronašli tijelo u Dravi

U starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u subotu oko 12:10 nestala je mlađa muška osoba tijekom kupanja.

U 14:20 u rijeci Dravi ronioci JVP Čakovec su pronašli tijelo, koje je izvučeno na obalu te je u tijeku policijski očevid.

Dječak je nestao u vodi, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe koje su tragale za nestalom osobom.

Okolnosti nestanka zasad nisu poznate te će više informacija biti poznato nakon završetka policijskog očevida.