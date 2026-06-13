FOTO Užas kod stadiona na SP-u: Tijelo umotano u vreću pronađeno u prtljažniku

Tijelo u fazi raspadanja pronađeno je u petak u prtljažniku automobila parkiranog u blizini stadiona na kojem iranska nogometna reprezentacija trenira za Svjetsko prvenstvo u Meksiku.

Otkriće se dogodilo dok su utakmice na turniru, kojem su domaćini Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, već bile u tijeku.

Novinari AFP-a su gledali kako policija u Tijuani otvara prtljažnik sivog Toyotina SUV-a s kalifornijskim registarskim oznakama, parkiranog na parkiralištu supermarketa izravno preko puta stadiona Caliente, gdje trenira iranska reprezentacija dok se priprema za tri utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Barrons.

Forenzičari pregledavaju automobil u kojem je pronađeno tijelo na parkiralištu u blizini stadiona Caliente, gdje trenira iranska nogometna reprezentacija - 3 (Foto: Afp)

Stručnjaci su pregledavali vozilo i tijelo prije nego što su ga uklonili. Tužiteljstvo u Tijuani priopćilo je da je tijelo otkrila policijska patrola.

Forenzičari pregledavaju automobil u kojem je pronađeno tijelo na parkiralištu u blizini stadiona Caliente, gdje trenira iranska nogometna reprezentacija - 2 Foto: Afp

"Nakon pregleda vozila, u prtljažniku su pronašli osobu umotanu u crnu vreću, s tragovima nasilja", rekao je glasnogovornik i dodao da se vjeruje kako je automobil ondje ostavljen u srijedu.

Forenzičari pregledavaju automobil u kojem je pronađeno tijelo na parkiralištu u blizini stadiona Caliente, gdje trenira iranska nogometna reprezentacija - 4 Foto: Afp

Temperature u gradu posljednjih su dana dosezale do 28 Celzijevih stupnjeva, a grad je satima bio izložen jakom suncu. Meksiko se godinama bori s moćnim narko-kartelima i ima jednu od najviših stopa ubojstava na svijetu.

Tijuana, grad na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, poznata je kao posebno opasna. Prema službenim statistikama, ondje je 2025. godine zabilježeno više od 1200 ubojstava.

Sudjelovanje iranske reprezentacije na velikom nogometnom natjecanju bilo je zasjenjeno ratom sa SAD-om. Momčad je prvotno planirala pripreme odraditi u Arizoni, no zbog nastavka neprijateljstava premjestila se u Meksiko.

Od dolaska je reprezentacija pod jakim mjerama osiguranja, a između hotela i stadiona prate je naoružani vojnici. U petak je konvoj napustio stadion samo nekoliko minuta nakon što je tijelo uklonjeno.

Forenzičari pregledavaju automobil u kojem je pronađeno tijelo na parkiralištu u blizini stadiona Caliente, gdje trenira iranska nogometna reprezentacija - 1 Foto: Afp