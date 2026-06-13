Oglasili se iz Medikola: "Uznemiruju pacijente. Manipuliraju građanima"

Privatna Poliklinika Medikol poručila je u subotu, reagirajući na istupe saborskih zastupnica Ivane Kekin i Sandre Benčić iz stranke Možemo! da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog 'politikantstva' manjeg dijela oporbe.

Možemo! je izvijestilo ranije danas da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", kojom se traži nabavka PET/CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu.

No, iz Medikola ističu da Kekin i Benčić građane danima bombardiraju s tendencijom dovođenja u zabludu i obmanjivanja što većeg broja populacije te nepotrebno uznemiruju posebice onkološke pacijente, iz sustava koji funkcionira bez listi čekanja i bez ikakvog dodatnog osobnog plaćanja.

"Bez obzira na političke obračune i manipulacije ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata", poručili su iz Medikola, ističući da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb gotovo dva milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.

Također su naveli da će poduzeti sve potrebne korake kako bi i dalje, usprkos neutemeljenim prozivkama, održali dostupnost njihovih usluga, ali i zaštitili svojih 400 zaposlenika i njihove obitelji od neopravdanih i lažnih prozivki.

Za saborske zastupnice Kekin i Benčić kažu da, znajući da ih se ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, kontinuirano iznose neistine o Poliklinici Medikol i manipuliraju građanima.

"Argumentirajući svoje zahtjeve u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu Poliklinike Medikol stavljaju u kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da, za razliku od javnih ustanova, niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja", kažu u poliklinici.

Naglašavaju kako je pacijentima najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a te navode da HZZO istu cijenu pregleda plaća i javnom i privatnom zdravstvu.