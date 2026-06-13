Oglasili se iz Medikola: "Uznemiruju pacijente. Manipuliraju građanima"

Privatna Poliklinika Medikol poručila je u subotu, reagirajući na istupe saborskih zastupnica Ivane Kekin i Sandre Benčić iz stranke Možemo! da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog 'politikantstva' manjeg dijela oporbe.
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Možemo! je izvijestilo ranije danas da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", kojom se traži nabavka PET/CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu.
No, iz Medikola ističu da Kekin i Benčić građane danima bombardiraju s tendencijom dovođenja u zabludu i obmanjivanja što većeg broja populacije te nepotrebno uznemiruju posebice onkološke pacijente, iz sustava koji funkcionira bez listi čekanja i bez ikakvog dodatnog osobnog plaćanja.
"Bez obzira na političke obračune i manipulacije ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata", poručili su iz Medikola, ističući da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb gotovo dva milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.
Također su naveli da će poduzeti sve potrebne korake kako bi i dalje, usprkos neutemeljenim prozivkama, održali dostupnost njihovih usluga, ali i zaštitili svojih 400 zaposlenika i njihove obitelji od neopravdanih i lažnih prozivki.
Za saborske zastupnice Kekin i Benčić kažu da, znajući da ih se ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, kontinuirano iznose neistine o Poliklinici Medikol i manipuliraju građanima.
"Argumentirajući svoje zahtjeve u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu Poliklinike Medikol stavljaju u kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da, za razliku od javnih ustanova, niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja", kažu u poliklinici.
Naglašavaju kako je pacijentima najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a te navode da HZZO istu cijenu pregleda plaća i javnom i privatnom zdravstvu.