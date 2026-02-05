Osmero djece poginulo je na dječjem igralištu u susjedstvu prije 33 godine: Sada je potvrđena optužnica

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv dvojice zapovjednika bošnjačke Armije BiH koje se smatra odgovornima za smrt osmero i ranjavanje petero hrvatske djece u minobacačkom napadu na središte Viteza 1993. godine.

Kako je u četvrtak priopćeno iz Suda BiH, optužnica je potvrđena protiv zapovjednika 325. brdske brigade Armije BiH Mensuda Kelešture i podređenog zapovjednika Brigadne artiljerijske grupe Hazima Jašarevića, koje se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Prema navodima optužnice Tužiteljstva BiH, Keleštura je zapovjedio artiljerijski napad na prigradsko naselje Podgradina u općini Vitez 10. lipnja 1993. godine. Tužiteljstvo tvrdi da je napad izveden unatoč tomu što se radilo o području naseljenom gotovo isključivo civilnim stanovništvom te u vrijeme kada je bilo proglašeno primirje.

Optužnica dalje navodi da je Jašarević kao zapovjednik Brigadne artiljerijske grupe proveo zapovijed te preko podčinjenih pripadnika naložio ispaljivanje minobacačkog projektila kalibra 120 milimetara. Taj projektil je, prema navodima optužnice, pao na dječje igralište, pri čemu je smrtno stradalo osmero, a ranjeno još petero hrvatske djece.

Augustina Grebenar bila je najmlađa žrtva jer je u trenutku smrti imala tek devet godina. Tada je poginuo i njezin brat Velimir Grebenar te brat i sestra Sanja i Milan Garić, kao i Boris Antičević, Dražen Čečura, Sanja Križanović i Dragan Ramljak.

Sud BiH navodi kako su potvrđivanjem optužnice stečeni uvjeti za početak sudskog postupka pred Sudom BiH.

Poginuloj djeci na mjestu tragedije podignut je spomenik, koji je pohodio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Godišnjice njihove smrti redovito se prisjete najviši hrvatski dužnosnici iz Hrvatske i BiH.