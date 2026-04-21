Potres pogodio Sloveniju, osjetio se i u Hrvatskoj: "Udar, tutnjava i podrhtavanje"

Potres magnitude 3,8 po Richteru jutros je oko 8 sati pogodio Sloveniju.

Epicentar potresa bio je oko 47 kilometara istočno od Ljubljane, na dubini od jednog kilometra, objavio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

"Osjetio sam kako se krevet dosta trese", na stranici EMSC-a napisao je stanovnik Trebnja, mjesta sedam kilometara od epicentra.

"Bilo je kao da vlak prolazi pored stana", objavio je stanovnik Novog Mesta.

"Blago podrhtavanje cijele zgrade", napomenuo je stanovnik Maribora.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj.

"Lagano podrhtavanje kreveta", napisao je stanovnik Zaboka.

"Udar, tutnjava i podrhtavanje", opisao je potres stanovnik Buzdohanja.