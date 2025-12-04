Preokret u misterioznom slučaju: Majka i kći nestale prije 38 godina, novi tragovi vode u stari rudnik

Španjolske vlasti ponovno su pokrenule istragu jednog od najstarijih i najzagonetnijih slučajeva nestanka u toj zemlji.

Maria Trinidan Suardiaz Suero, poznata kao Mari Trini, i njezina beba nestale su 1987. u Matadeón de los Oteros, gdje su živjele. Prije nestanka žena je podnijela prijavu za obiteljsko nasilje protiv svog supruga.

Gotovo četiri desetljeća kasnije, policija je ponovno otvorila istragu kada su se pojavile informacije da bi mogle biti na dnu rezervoara Berbes u Asturiji.

Potraga za Mari Trini i njezinom kćeri Beatriz da Silva Suardíaz, koje su nestale prije 48 godina, ovog je tjedna ušla u ključnu fazu izvanrednom operacijom provedenom na starom rudniku Berbés u Ribadeselli u Asturiji. Vojna jedinica za hitne slučajeve (UME) i španjolska Nacionalna policija započele su isušivanje rudnika kako bi izvukle dva potopljena vozila koja bi mogla biti ključna za rješavanje slučaja.

Suprug nestale žene, Antonio María da Silva, poznat kao " Portugalac", desetljećima je smatran glavnim osumnjičenikom. Unatoč nekoliko istraga tijekom gotovo četiri desetljeća, nikada nisu pronađeni ostaci koji bi razjasnili gdje se nestale majka i kći nalaze, a slučaj je nekoliko puta zatvoren zbog nedostatka konačnih dokaza.

Ponovno otvaranje slučaja

Nove informacije sada su dovele do ponovnog otvaranja istrage. Susjedi i svjedoci ukazali su na mogućnost da su dva vozila povezana s osumnjičenikom bačena u rudarski bazen. Područje, koje je duboko i teško dostupno, nije pregledano modernom opremom. Otkriće onoga što se čini kao dva automobila na dnu bazena potaknulo je neviđenu operaciju potrage, piše Antena 3.

Slučaj Mari Trini i njezine kćeri jedan je od najsimboličnijih u novijoj španjolskoj povijesti u vezi s nestancima povezanim s rodno uvjetovanim nasiljem. Ponovno pokretanje potrage potaknulo je i nadu i napetost među susjedima i članovima obitelji, koji 38 godina nemaju odgovore.Slučaj je duboko pogodio cijelu zajednicu.

Velika akcija

U operaciji koju su proveli Vojna jedinica za hitne slučajeve (UME) i Nacionalna policija sudjeluje gotovo stotinu osoba. Specijalizirane jedinice rade s dronovima, opremom za geolokaciju, lakim brodovima i teškim strojevima kako bi ispumpale vodu iz rezervoara, u kojem se desetljećima nakupljalo blato i sediment. Cilj je izvući vozila i pregledati njihovu unutrašnjost u potrazi za ljudskim ostacima ili materijalnim dokazima koji bi mogli pomoći u rekonstrukciji događaja iz 1987. Očekuje se da će radovi, koji su započeli ovog utorka, trajati nekoliko dana zbog tehničke složenosti terena.

Potraga za Mari Trini i kćeri u Španjolskoj Foto: Profimedia

Tijekom početnih faza operacije odvodnjavanja, timovi su pronašli komad metalog lima s tragovima bijele boje koji bi mogao pripadati jednom od potopljenih vozila. Nakon gotovo četiri desetljeća pod vodom, očekuje se da su vozila u jako lošem stanju, što bi moglo zakomplicirati forenzičku analizu.

U narednim danima vozila će biti izvučena i odvezena na sigurnu lokaciju gdje ih forenzičari mogu detaljno analizirati. Ako se pronađu ljudski ostaci, bit će identificirani pomoću DNK tehnika. Ako ne, policija će nastaviti istraživati ​​druge tragove. Unatoč neizvjesnosti, operacija je dala zamah slučaju koji bi mogao biti odlučujući, ponovno otvarajući mogućnost da će, nakon 38 godina, istina konačno izaći na vidjelo.