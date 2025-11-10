Majka već pet godina traži nestalog sina: Sad više od 60 ljudi tvrdi ga je vidjelo

Telefonski poziv prije zore s anonimnog broja i glas koji izgovara samo dvije riječi: "Mama, mama", primila je prije nekoliko dana Roberta Carassai, majka Alessandra Venturellija, mladića koji je prije pet godina nestao bez traga u Sassuolu, nedaleko od Bologne.

I nije to bio jedini poziv - s anonimnog broja primila je pozive bez ikakvih riječi, zvao ju je i prevarant koji je pokušao iskoristiti njezinu očajnu potragu. No, sve se promijenilo kad je, kako izvještavaju talijanski mediji, dobila više od 60 dojava o mladiću u središtu Torina koji jako nalikuje njezinom sinu - "uljudan i blag, ne traži novac, nego nešto za jelo".

Tako je prošlog tjedna i osobno otputovala u Torino, kako bi ga i sama pokušala pronaći. Nažalost, potraga je bila neuspješna, ali je dobila novi val podrške, a počeli su i anonimni pozivi. Nada se da nije riječ o okrutnoj šali, prenosi Torino Cronaca.

Alessandro Venturelli, verifiche sull’ultima foto inviata alla madre: "Qualcuno mi chiama e resta in silenzio"



https://t.co/rTnSdi3kIA — Fanpage.it (@fanpage) November 8, 2025

"Ostala sam paralizirana, nisam mogla ništa reći", ispričala je Carassai. "Poziv s anonimnog broja stigao je u 5:40. Rekao je samo ‘mama, mama’, a zatim prekinuo. Srce mi je stalo."

Potraga volontera se i dalje nastavlja.

Alessandro je nestao 5. prosinca 2020., kad se iz obiteljske kuće udaljio nakon svađe. Majka kaže da nikad ranije nije pokazivao takvo ponašanje.

"Sumnjamo da je Alessandro bio pod utjecajem nekoga koga je vjerojatno upoznao na internetu. Da je možda završio u sekti i ne može izaći iz nje. Nekoliko dana prije nestanka moj je sin djelovao uplašeno. Govorio je da se osjeća promatrano. Bojao se spavati sam, lijegao bi u moj krevet. Rekao je da se osjećao manipulirano. Čak me i upozorio: ‘Pazi kad izlaziš, netko bi te mogao pratiti'", ispričala je ranije Carassai.