VIDEO Dramatična potjera završila tragedijom: Policija koristila neobičnu napravu kako bi zaustavila bjegunca

Policijska potjera završila je teškom prometnom nesrećom u Jurupa Valleyju u Kaliforniji nakon što su zamjenici šerifa pokušali zaustaviti osumnjičenika pomoću posebnog uređaja za hvatanje vozila.

Prema riječima policije, incident se dogodio u srijedu poslijepodne kada su pokušali zaustaviti vozača osumnjičenog za tešku krađu. Vozač se nije zaustavio, već je pobjegao, što je dovelo do potjere.

Tijekom potjere, policajci su smatrali da je osumnjičenik naoružan pištoljem.

U jednom trenutku, vozač se zaustavio u blizini srednje škole. Policajci su pokušali komunicirati s njim i nagovoriti ga na predaju. No, vozač se nije pridržavao naredbi i ponovno je pobjegao.

Policija je kasnije pokušala upotrijebiti uređaj nazvan "Grappler", koji je dizajniran da zaustavi vozilo hvatanjem stražnjih kotača, prenosi ABC7.

Uređaj se nije uspio zakačiti za Cadillac, a vozač je izgubio kontrolu i počeo krivudati kroz sve prometne trake avenije Bellegrave.

Helikopter AIR7 uživo je prenosio trenutak u kojem je policijska potjera dramatično završila – osumnjičenik se punom brzinom frontalno sudario sa zidom obližnje kuće.

U dvorištu se nalazio muškarac koji se, čuvši policijske sirene, u posljednjem trenutku maknuo s puta, sačuvavši svoj život.

"Odjednom sam vidio bijeli auto kako velikom brzinom dolazi niz ulicu. Onda je policija izvela svoj manevar, ali auto se nastavio kretati prema mom zidu, pa sam pobjegao što sam brže mogao. Dok sam trčao, čuo sam ‘bum’ i krajičkom oka vidio kako komadi zida lete oko mene. Ovo je suludo. Nikad ne biste pomislili da bi se ovako nešto moglo dogoditi baš vama”, rekao je.

NEW: Car slams into a brick wall following a failed grappler attempt in Riverside County, California.



Deputies were seen trying to use their new grappler system just moments before the car slammed into a wall.



A man in his backyard was seen running just as the car made… pic.twitter.com/WbXG8uUpzN — Collin Rugg (@CollinRugg) April 9, 2026

Nakon sudara, osumnjičenik je ostao u vozilu dok su policajci pokušavali komunicirati s njim.

"Pregovarači su pokušali uspostaviti kontakt s osumnjičenikom", rekli su dužnosnici.

Kada komunikacija nije uspjela, policajci su prišli vozilu i izvukli osumnjičenika.

Policajci su zatim otkrili da osumnjičenik ima prostrijelnu ranu.

"Vjeruje se da je rana samonanesena", rekli su dužnosnici.

Proglašen je mrtvim na mjestu događaja. Istraga je u tijeku.