Ponavljaju se izbori za predsjednika RS-a, moguć preokret

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u srijedu je donijelo odluku o ponavljanju izbora na velikom broju biračkih mjesta na kojima su potvrđene nepravilnosti tijekom provedbe prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske što može utjecati na konačni rezultat te izborne utrke.

Odlukom SIP-a predviđeno je da će se ponovo glasati u 17 općina na 136 biračkih mjesta, a odluka je donesena nakon provedenih provjera zbog sumnji na nezakonitosti, uključujući grafološka vještačenja.

Članovima SIP-a predstavljen je konačni izvještaj provedenih provjera u kojemu stoji kako su utvrđene nezakonitosti i krivotvorenje potpisa te nepravilnosti u radu biračkih odbora a potvrđeno je i kako je najmanje dvije tisuće osoba glasalo iako nisu posjedovali važeće osobne dokumente.

Prema preliminarnim rezultatima izbora provedenih 23. studenog kandidat vladajuće koalicije u Republici Srpskoj za entitetskog predsjednika Siniša Karan dobio je tek oko dva posto glasova više od kandidata ujedinjenje oporbe Branka Blanuše.

Karanova prednost nad Blanušom je tek nešto veća od 9500 glasova.

Na spornim biračkim mjestima na kojima će se ponovo glasati Karan je dobio oko 15 tisuća glasova više od Blanuše pa je s obzirom na malu razliku u konačnom broju glasova moguć i preokret u konačnom ishodu.

Najviše biračkih mjesta na kojim će se ponoviti izbori je u Doboju, Bratuncu, Zvorniku i Laktašima, mjestima za koje su iz oporbe tvrdili kako su tamo počinjene najveće prijevare i manipulacije.

Točan datum provedbe ponovljenih izbora bit će određen naknadno.