Noćna akcija zbog ruskih prijetnji: NATO podigao borbene avione

Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga Poljske objavilo je da je aktiviralo raspoložive snage i resurse zbog žestokih napada koje je Rusija kroz noć izvela na Ukrajinu. Priključili su im se i zakoplovi NATO-a.

Odluka o podizanju borbenih zrakoplova donesena je u skladu s postojećim procedurama za reagiranje na izvanredne situacije u blizini granica NATO-a. Kopneni sustavi protuzračne obrane i radiolokacijskog izviđanja stavljeni su u stanje pripravnosti. Iz poljske vojske naglasili su da su takve akcije isključivo preventivne i usmjerene na zaštitu vlastitog zračnog prostora, osobito u područjima koja graniče s ugroženim zonama.

Novi problemi iz Bjelorusije

Iz zapovjedništva su nešto nakon osam sati objavili da nije zabilježeno narušavanje poljskog zračnog prostora te su zahvalili saveznicima na potpori.

"Zahvaljujemo NATO-ovu Zapovjedništvu za zračne operacije (AIRCOM), kao i njemačkom ratnom zrakoplovstvu čiji su zrakoplovi danas pomagali u osiguravanju sigurnosti poljskog neba. Zahvalu upućujemo i Oružanim snagama Nizozemske za potporu sustavima protuzračne obrane", objavili su na X-u.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/IITwaMTa3C — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 17, 2026

No, vojska je detektirala i nove letjelice koje su u Poljsku ušle iz smjera Bjelorusije - najvjerojatnije je riječ o krijumčarskim balonima koje ranije prijavljivali i Poljska i baltičke države. Istaknuli su da nisu predstavljaji opasnost za građane ili teritorij.

Predstavnici Ukrajine, Rusijei SAD-a sastat će se u Ženevi u utorak i srijedu na novom krugu mirovnih pregovora. Kremlj tvrdi da će se usredotočiti na najtrnovitije pitanje rata, ono teritorijalno.