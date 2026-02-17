Obavijesti Foto Video Pretražite
Uoči novih pregovora

Noćna akcija zbog ruskih prijetnji: NATO podigao borbene avione

Piše J. M., 17. veljače 2026. @ 09:15 komentari
NATO-ova vježba u Poljskoj
NATO-ova vježba u Poljskoj Foto: Afp
Poljskim oružanim snagama priključili su se i NATO-ovi avioni, kojima su se naknadno zahvalili na pomoći.
  Josip Dabro u Komletincima
    Slavlje na pokladama

    Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
  Nesreća u Brazilu
    U Amazoni

    Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
  Ilustracija
    OBJAVLJENI DETALJI

    Jeste li ih kupili? Inspektorat povukao ove mesne proizvode: "Utvrđeno je..."
Užas na Valentinovo: Maserka umrla na poslu u Sankt Peterburgu, cijeli dan radila bez pauze
majka dvoje djece
Užas na Valentinovo: Maserka (36) umrla na poslu
Poljska i NATO podigli borbene avione
Uoči novih pregovora
Noćna akcija zbog ruskih prijetnji: NATO podigao borbene avione
Medvjedica napala i izgrizla šumara u Slovačkoj
incident u Slovačkoj
Drama u šumi: Medvjedica napala i izgrizla šumara, a onda je njegov sin izvukao pištolj
Vatrogasci u akciji: Gori krov sale za vjenčanja kod Kutjeva
Oglasila se policija
FOTO Gori krov sale za vjenčanja: Vatrogasci na terenu
Građanin prilikom čišćenja naslijeđene kuće pronašao oružje i streljivo
važno upozorenje
Čistio kuću pa pronašao nešto zbog čega je hitno pozvao policiju: "Ne donosite nam to"
Strašna tragedija na utakmici, objavljeni detalji o napadaču: "Moj otac je pucao, bio je vrlo bolestan"
Više osoba ubijeno
Strašna tragedija na utakmici, objavljeni detalji o napadaču: "Moj otac je pucao, bio je vrlo bolestan"
Satelitske snimke potvrdile položaj udarne skupine, hoće li Trump napasti? "Ovo nije samo priprema za napade"
Pripreme uoči pregovora
Satelitske snimke pokazale nešto veliko, sprema se poseban udar? "Ovo nije samo priprema za napade"
Uz Dabru pjevali i svirali i policajci? Jedan se sam prijavio
Slavlje na pokladama
Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Državni inspektorat povlači četiri vrste mesnih proizvoda
OBJAVLJENI DETALJI
Jeste li ih kupili? Inspektorat povukao ove mesne proizvode: "Utvrđeno je..."
Velika promjena u taksijima: "Sve će biti vidljivo, s kim se vozi, odakle je vozač, iskustvo..."
Bit će i kazni
Velika promjena na cestama: Dio građana morat će imati posebne kartice
Ukrajinski napadi dronovima uzrokovali nestanak struje u ruskoj regiji Brjansk
Rat u Europi
Žestok udar na Rusiju: "Dronovi su napadali više od 12 sati. Nestalo je struje"
Saslušan Alen Ružić na zajedničkoj sjednici triju odbora 12
Ružić dobio potporu saborskih odbora
Plenković predstavio novog ministra, tvrdi da ima većinu. Pitali ga da nabroji tko je čini, on izbjegao odgovor
Izraelska veleposlanica osudila Thompsonove koncerte u Širokom Brijegu 9
REAKCIJA IZRAELA
Thompsonov koncert izazvao diplomatsku buru: "Šokantni prizori mladih ljudi koji slave uz nacističke pozdrave"
Uz Dabru pjevali i svirali i policajci? Jedan se sam prijavio 9
Slavlje na pokladama
Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
Velika promjena u taksijima: "Sve će biti vidljivo, s kim se vozi, odakle je vozač, iskustvo..." 4
Bit će i kazni
Velika promjena na cestama: Dio građana morat će imati posebne kartice
Ukrajinski napadi dronovima uzrokovali nestanak struje u ruskoj regiji Brjansk 3
Rat u Europi
Žestok udar na Rusiju: "Dronovi su napadali više od 12 sati. Nestalo je struje"
Marković oplela po Plenkoviću: "Stvorio je režim koji podržava ustaštvo" 3
ne prestaju reakcije
Marković oplela po Plenkoviću: "Stvorio je režim koji podržava ustaštvo"
vijesti
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Državni inspektorat povlači četiri vrste mesnih proizvoda
OBJAVLJENI DETALJI
Jeste li ih kupili? Inspektorat povukao ove mesne proizvode: "Utvrđeno je..."
Uz Dabru pjevali i svirali i policajci? Jedan se sam prijavio
Slavlje na pokladama
Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
show
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
zdravlje
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Ako vam je stalno hladno i debljate se
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Ovih 6 navika može vam značajno povećati razinu željeza
Najčešći nutritivni nedostatak
Ovih 6 navika može vam značajno povećati razinu željeza
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
zabava
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Pokažite što znate!
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
"Udomi njemačkog ovčara, bit će zabavno": Slušala savjeta pa podijelila posljedice
Nije joj lako
"Udomi njemačkog ovčara, bit će zabavno": Slušala savjeta pa podijelila posljedice
tech
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
Kineski znanstvenici tvrde
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
sport
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
stižu hrvati!
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
Eden Hazard - donedavno superzvijezda, a sada taksist i otac petero djece
Velemajstor i hedonist
Realov najveći promašaj: Nekoć superzvijezda, a sada taksist i otac petero djece
tv
Kumovi: Nitko ju nije mogao zaustaviti - napala je novinare
KUMOVI
Kumovi: Nitko ju nije mogao zaustaviti - napala je novinare
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
KUMOVI
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
putovanja
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Identitet i otpor: Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
Identitet i otpor
Znate li što je sicanje ili križićanje? Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prefarbalaLeonardo da Vinci Castello Sforzesco
Put Milana
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prebojala
novac
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Već šest generacija
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Pritisak investitora
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Kraljica Rania u izdanju koje odiše elegancijom
WOW!
Izdanje kraljice Ranije toliko je jednostavno, a toliko divno. Poželjet ćete ga kopirati
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
sprema se pomrčina
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
Sedam rečenica koje izgovara muškarac koji vara
Ob
Sedam rečenica koje izgovara muškarac koji vara
sve
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
stižu hrvati!
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
 
