VIDEO Poljoprivrednici diljem Europe prosvjeduju: Poljski farmeri blokirali prometnice, u Francuskoj gnojivo na ulicama

Francuski poljoprivrednici i u srijedu prosvjeduju, tražeći da se vlada angažira na njihovim zahtjevima za nižim troškovima i protiv nižih otkupnih cijena te da smanji regulacije o zaštiti okoliša, blokirajući ceste širom Francuske, a istodobno su ceste u svojoj državi blokirali i nezadovoljni poljski poljoprivrednici.

Poljaci su u srijedu objavili da su blokirali više od 160 cesta širom zemlje, želeći na taj način osuditi "nekontroliran" uvoz ukrajinskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Poljski poljoprivrednici zahtijevaju reviziju zajedničke europske poljoprivredne politike.

Brojni francuski poljoprivrednici suočeni su s financijskim poteškoćama te kažu da su ugroženi njihovi i životi njihovih obitelji jer trgovci prehrambenim proizvodima na malo povećavaju pritisak te od njih traže da snize cijene nakon faze visoke inflacije. Oni prosvjeduju protiv cjenovnog pritiska trgovaca u maloprodaji koji žele smanjiti inflaciju te protiv strožih ekoloških propisa, što je izazvalo prosvjede diljem Europe.

"Previše je propisa", rekao je za Reuters Thomas Bonnet, šef sindikata mladih poljoprivrednika u području Castelnaudary u jugozapadnoj Francuskoj.

"Voljeli bismo da možemo raditi kao naši kolege u nekim susjednim zemljama, proizvoditi, uzgajati, raditi svoj posao."

Dosta nam je ekoloških poreza, pisalo je na jednoj cisterni koja je blokirala cestu, čiju su fotografiju prenijeli francuski mediji.

ve veće nezadovoljstvo, koje se prelilo iz susjednih zemalja, događa se u trenutku kada se zahuktava kampanja za europske izbore i prvi je veliki izazov za novog premijera Gabriela Attala.

Francuska vlada je ranije stavila prijedlog zakona o poljoprivredi na čekanje da bi čula glas predstavnika poljoprivrednika prije nego što uključi dodatne mjere potpore sektoru, no strahujući od velikih prosvjeda kakvi se održavaju u Njemačkoj, Rumunjskoj i Poljskoj već je povukla osporavani nacrt zakona.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron strahuje od toga da bi poljoprivrednici mogli pojačati potporu krajnjoj desnici uoči izbora za Europski parlament u lipnju.

