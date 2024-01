Kandidati za šefa DORH-a dolaze na razgovore za posao: "Imam više znanja nego svi pojedinačno"

Vladino povjerenstvo u kojem su premijer i sedam ministara počelo je razgovore s četvoricom kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika, nakon čega bi Saboru trebali predložiti nasljednika prve žene na čelu Državnog odvjetništva (DORH) Zlate Hrvoj Šipek.

Kandidati čije je prijave ranije potvrdilo državnoodvjetničko vijeće, a potom ih ispitao i saborski Odbor za pravosuđe, na razgovore u Banske Dvore, koji bi trebali trajati do 13 sati, dolaze abecednim redom.

Prvi je na redu bio odvjetnik Mladen Dragičević, zatim aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić pa sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner.

Neposredno prije ulaska u Vladu Dragičević je rekao: "Nikoga me nije strah. Imam više znanja nego svi pojedinačno. Iz privatnog sektora sam, moja prednost je taj međunarodni element, ali kako odluči Vlada, to će biti to", rekao je Dragičević, javlja N1.

Na pitanje je li lakši intervju bio u Saboru ili ga očekuje u Vladi, rekao je: "Svejedno mi je. Ako ste Real Madrid, svaki teren je dobar".

Što se tiče konkurencije, smatra da konkurencije velike nema: "Odlučuju nijanse i u kojem smjeru Vlada želi. Mislim da sam taj, ali poštujem odluku Vlade, prijavit ću se i ponovno"

"Ako gledamo što je bilo u Saboru, neke kolege su zanimala više neka pitanja, bila su jasna pitanja. Ja nemam repova, nisam dobio puno pitanja. Program je tu. Pitanje je hoće li Vlada odvjetnika koji je blizak EU-u, koji ima taj međunarodni element, koji nudi brza rješenja. Treba mijenjati zakone", dodao je.

Procedura izbora

Jednoga od njih potom mogu predložiti Saboru, a za izbor novog glavnog državnog odvjetnika koji se imenuje na četiri godine potrebna je natpolovična većina, odnosno najmanje 76 zastupničkih glasova.

Uz premijera s kandidatima u Banskim dvorima razgovara potpredsjednica vlade Anja Šimpraga, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan i ministar financija Marko Primorac.

Pročitajte i ovo "Balkan nije spreman" Vojni stručnjak o izgledima za veliki rat: "Rusija bi u jednom slučaju upotrijebila nuklearno oružje, a treći svjetski rat trajao bi nekoliko dana"

Predsjednik vlade u utorak je poručio da kriterij za odluku oko budućeg čelnika DORH-a neće biti poznanstvo nego program, a nije htio odgovoriti postoji li već neki kandidat koji se ističe.

"Što se mene tiče, sigurno kriterij 'poznanstva' ovog ili onog stupnja neće biti kriterij. Bit će program i način kako vide ulogu glavnog državnog odvjetnika u funkcioniranju jedne važne pravosudne institucije", uzvratio je Plenković u utorak navečer na upit novinara nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Zlata Hrvoj Šipek izabrana je za glavnu državnu odvjetnicu u svibnju 2020. nakon što je njezin prethodnik podnio ostavku kada se otkrilo da je bio član masonske lože.

Pročitajte i ovo Uoči posjeta Ukrajini Slovački premijer novinarima: "Zaista vjerujete da postoji rat u Kijevu? Nadam se da niste ozbiljni"

Nakon završetka razgovora s kandidatima za budućeg čelnika DORH-a, u Banskim će se dvorima u 14 sati održati sastanak parlamentarne većine, a izjave za novinare najavljene su oko 16 sati.