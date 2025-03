Petero ljudi ranjeno je u četvrtak u napadu nožem kod središnjeg amsterdamskog trga Dam. Na trgu je jučer sve bilo puno policije, dignut je i helikopter, a ubrzo je objavljeno kako je napadač uhićen.

Društvenim mrežama počele su se širiti snimke uhićenja napadača, a ispalo je da je mladić koji je jučer savladao napadača - turist, objavila je nizozemska policija, a prenosi De Telegraaf.

Glasnogovornica policije nije mogla reći iz koje je zemlje ili ima li možda vojnu pozadinu s obzirom da na snimkama djeluje vrlo samouvjereno i bez straha.

Policija je također jučer nazvala intervenciju građanina "herojskom". Naime, kako piše De Telegraaf, muškarac je izvršio tzv. građansko uhićenje što je, prema glasnogovornici amsterdamske policije, dopušteno ako građanin svjedoči zločinu.

"Ako uhvatite osumnjičenika na djelu, možete ga zadržati dok ne stigne policija", objašnjava. Prema njoj, to se ne događa često.

Čini se da su žrtve jučer odabrane nasumično.

Riječ je o 67-godišnjakinji i 69-godišnjaku američke nacionalnosti, 26-godišnjaku poljske nacionalnosti, 73-godišnjakinji iz Belgije i 19-godišnjakinji iz Amsterdama.

Ministar pravosuđa i sigurnosti David van Weel u četvrtak nije mogao komentirati pozadinu incidenta uboda nožem u Amsterdamu niti motiv osumnjičenika. "Još je prerano za to", rekao je Van Weel.

Nije mogao reći hoće li biti istrage o terorizmu, ali je rekao da ništa nije isključio.

