Više od 1000 mrtvih u razornom potresu: "Zidovi su se rušili oko mene, nisam mogla disati. Onda sam počela vrištati"

Službeni broj smrtno stradalih u potresu u Mjanmaru sada porastao na 1002, a 2376 je ozlijeđenih. Snažan potres jakosti 7,7 pogodio je Burmu i Tajland u petak, a hitne službe pojačavaju napore u potrazi za preživjelima, objavila je hunta nove podatke u subotu.

Potres dogodio se u petak sjeverozapadno od burmanskog grada Sagaing oko 6:20 GMT (12:50 popodne u Burmi i 13:20 popodne na Tajlandu), nakon čega je nekoliko minuta kasnije uslijedio naknadni potres magnitude 6,4 (kasnije ispravljen na 6,7).

Najmanje 694 ljudi je poginulo, a 1670 ozlijeđeno, samo u Mandalayu, drugom gradu u Burmi, koji se smatra najteže pogođenim područjem, objavila je hunta u subotu. Ali s oštećenim komunikacijskim sredstvima, razmjere katastrofe i dalje je teško procijeniti, a broj žrtava mogao bi se znatno povećati.

Jedna stanovnica Mandalaya u Mjanmaru prisjeća se stravičnog trenutka kada je pogodio potres: "Bila sam u kupaonici kad se dogodio potres. Tlo se snažno treslo - trajalo je sigurno 10-ak sekundi. Cijela se kuća srušila pred mojim očima. Dok su se zidovi rušili oko mene, spotaknula sam se i pala na donji dio leđa. Nisam mogla ni disati. Kasnije sam uspjela vrištati i pozvala pomoć. Stigli su moj stric i otac, a još pet-šest ljudi je došlo spasiti me. Nekoliko sekundi nakon izvlačenja iz ruševina dogodio se još jedan potres i zgrada prema kojoj smo trčali srušila se. Bila sam toliko uplašena i jako me je boljelo da nisam mogla hodati, pa me otac vukao i pomagao mi da se krećem. Od sedam ljudi u kući, sa mnom su se spasile dvije tete, od kojih je jedna preminula, a druga je u bolnici. Moja baka, teta i stričevi još nisu pronađeni - još uvijek su zarobljeni ispod ruševina. Šanse da prežive su nula posto. Ne mogu to prihvatiti. To se dogodilo u sekundi pred mojim očima", ispričala je.

Potres se osjetio i 1000 kilometara od epicentra, među milijunima stanovnika Bangkoka, a guverner glavnog grada Tajlanda Chadchart Sittipunt je rekao da je oko deset ljudi poginulo, većina na gradilištu, upozoravajući pritom da bi broj žrtava mogao rasti.

Naime, spasioci su se cijelu noć izmjenjivali tražeći preživjele u ruševinama 30-katnice u izgradnji koja se pod utjecajem potresa srušila u nekoliko sekundi. Pad tornja progutao je desetke radnika, zarobljenih u ruševinama. Oko 400 ljudi provelo je noć s petka na subotu u parkovima otvorenim zbog izvanrednog stanja, a njihovi domovi nisu bili dovoljno sigurni za povratak.