Blokirali su najveći grad u Njemačkoj, a sada im je stigao odgovor koji im se neće svidjeti: "Možemo se zajedno boriti, ali..."

Tisuće vozača traktora i kamiona i oko deset tisuća ljudi u ponedjeljak je blokiralo aveniju koja vodi do berlinskih Brandenburških vrata, nakon tjedna prosvjeda protiv većih poreza za poljoprivrednike.

Vozila koja su stigla iz cijele Njemačke tijekom noći parkirala su se uz cestu, a tisuće poljoprivrednika su usprkos hladnoći mahale njemačkim zastavama i uzvikivale slogane poput "bez farmera nema budućnosti".

"Ne mogu vam obećati više državne pomoći iz saveznog proračuna. Ali se možemo zajedno boriti za vas kako biste uživali više slobode i poštovanja za posao koji radite", rekao je Lindner okupljenima.

"S ratom u Ukrajini, mir i sloboda u Europi su ponovo ugroženi. Stoga moramo ponovo investirati u našu sigurnost kao što smo to nekada radili", rekao je Lindner.

Prosvjedi su izbili zbog odluke vlade da ukine subvenciju na plavi dizel, u pokušaju uravnotežavanja proračuna za 2024. nakon što je presuda ustavnog suda poremetila planove proračunskih rashoda.

Vlada je u pokušaju smirivanja situacije pristala na zadržavanje povrata poreza na kupnju poljoprivrednih vozila a ukidanje subvencije plavog dizela razvući će na nekoliko godina.

No poljoprivrednici poručuju da to nije dovoljno i to su pokazali glasnim negodovanjem.

Šef sindikata Joachim Rukwied ih je zamolio da ga saslušaja do kraja, dodajući da poštuje svakog političara koji je spreman stati ispred poljoprivrednika.

"Bez stabilnosti na selu, bez poljoprivrede naša država nema budućnost”, rekao je predsjednik Unije poljoprivrednika.

"Zato smo spremni izaći na ulice”. Zahvalio je ministru financija Christianu Lindneru, uz njega na pozornici, što je stigao na skup.

Vlada je zauzela pomirljivi ton prema prosvjednicima jer je zabrinuta da politička rasprava postaje radikalizirana te da bi prosvjednici mogli postati nasilni.

Ometanje svakodnevnog života uzrokovano prosvjedima i prošlotjednim štrajkovima radnika željeznice naškodilo je koalicijskim strankama u vladi, pokazuju ankete. To je krajnje desnu Alternativu za Njemačku vinulo jako visoko glede potpore biračkog tijela.

Čelnici koalicijskih stranaka se međusobno ne slažu kako zadovoljiti zahtjeve prosvjednika.

Ministar poljoprivrede Cem Ozdemir, član zelenih, predložio je financijske nagrade za humani tretman prema životinja, dok socijaldemokrati predlažu više cijene poljoprivrednih proizvoda, a liberali rezanje administracije.