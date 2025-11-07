Osuđena djevojka koja je tvrdila da je ona nestala Maddie McCann

Osuđena je mlada žena, koja je tvrdila da je nestala Madeleine McCann.

Britanski sud proglasio je 24-godišnju Juliju Wandelt krivom za uznemiravanje roditelja nestale Madeleine McCann, nakon što je godinama tvrdila da je ona djevojčica koja je nestala u Portugalu 2007. godine. Wandelt je, međutim, oslobođena optužbi za uhođenje para.

Sutkinja joj je izrekla zabranu približavanja roditeljima nestale djevojčice, Kate i Gerryju McCannu, te je navela da predstavlja "značajan rizik od daljnjeg uznemiravanja“ obitelji.

"Ova je mjera nužna radi zaštite obitelji McCann. Čak i tijekom svjedočenja niste prihvatili da niste Madeleine", rekla je sutkinja Wandelt, dodajući da je njezino "napastovanje" bilo "neopravdano i okrutno".

Maksimalna kazna za uznemiravanje iznosi šest mjeseci zatvora, no sutkinja je navela kako je Wandelt već provela više vremena u istražnom zatvoru čekajući suđenje, pa joj je izrečena kazna uračunata u već odsluženo vrijeme.

Wandelt, rođena tri godine nakon nestanka Madeleine, tvrdila je da sumnja kako je bila oteta i da su je odgajali ljudi koji nisu njezini pravi roditelji. U to vrijeme imala je problema s mentalnim zdravljem te je bila zlostavljana od strane starijeg člana obitelji koji je nalikovao crtežu jednog od osumnjičenih u slučaju Madeleine, na kojeg je naišla tijekom internetskog istraživanja o nestaloj djeci, piše Sky News.

Otputovala je u Los Angeles i u američkoj TV emisiji izjavila: "Vjerujem da sam ja Madeleine McCann".

Madeleine je imala gotovo četiri godine kada je nestala iz obiteljskog apartmana za odmor u Praia da Luzu u Portugalu, u svibnju 2007. godine. Ostavljena je da spava s mlađim blizancima, Seanom i Amelijom, dok su njezini roditelji večerali u blizini s prijateljima, povremeno ih provjeravajući.

Unatoč trima međunarodnim policijskim istragama, nikakav trag o nestaloj djevojčicci do danas nije pronađen.

Potraga za Madeleine McCann - 4 Foto: Afp

Potraga za Madeleine McCann Foto: Afp

Wandelt je tvrdila da ima mrlju u šarenici desnog oka poput Madeleine te da nalikuje računalno izrađenim slikama koje prikazuju kako bi Madeleine mogla izgledati danas. Tijekom tri godine prikupila je više od pola milijuna pratitelja na svom Instagram profilu te je objavljivala svoje tvrdnje i na TikToku.

Policija joj je rekla da nije Madeleine te joj naredila da se ne približava obitelji, ali je ignorirala upozorenje. Pojavila se pred kućom obitelji McCann i slala pisma i poruke te ih je neprestano molila za test DNK.

Wandelt je na suđenju tvrdila da ima sjećanja, izazvana hipnozom, o vlastitoj otmici i životu s obitelji McCann kao dijete, uključujući hranjenje Madeleineina brata i igranje dječjih igara. U travnju prošle godine zvala je majku nestale djevojčice i slala joj poruke više od 60 puta u danu. Tvrdila je da se sjeća kako joj je majka milovala glavu.

Kada je Wandelt uhićena ranije ove godine, test DNK dokazao je da nije Madeleine. Wandelt je, tijekom suđenja, poricala da su njezine tvrdnje bile motivirane željom za novcem ili slavom. Poručila je da nije lažljivica i da nikada nije namjeravala nanijeti štetu obitelji McCann i njihovoj djeci.

Sud je obaviješten da je protiv Wandelt već izdan nalog za deportaciju u Poljsku te da će o njezinu zadržavanju odlučiti ministar unutarnjih poslova. Suoptužena Karen Spragg (61) iz Cardiffa proglašena je nevinom po optužbama za uhođenje i uznemiravanje.