Nova agonija roditelja nestale djevojčice: "Ti nisi Madeleine"

U sudskom procesu pred Okružnim sudom u Leicestershireu (Leicester Crown Court) dvije žene optužene su da su godinama uznemiravale Kate i Gerryja McCanna, roditelje nestale Madeleine McCann.

Tijekom današnjeg ročišta svjedočio je Gerry McCann, koji je opisao niz uznemirujućih situacija s kojima su se on i njegova obitelj suočavali.

McCann je kazao da je za Juliu Wandelt, ženu koja je 2023. godine tvrdila da bi mogla biti nestala Madeleine, prvi put čuo upravo te godine.

"Već pri pogledu na njezinu fotografiju bio sam vrlo uvjeren da to nije moja kći", rekao je sudu, dodavši da je o tome odmah obavijestio policiju.

Prema njegovim riječima, cijela situacija imala je težak emocionalni utjecaj na njegovu suprugu Kate. "Njezin bi telefon neprestano zvonio, bez prikaza pozivatelja, i to ju je činilo očito vrlo uznemirenom, razdraženom, nervoznom i nesposobnom za koncentraciju", svjedočio je.

McCann je ispričao i kako je jednom prilikom osobno odgovorio na poziv te rekao: "Ti nisi Madeleine".

Dodao je da je bio zgrožen što je Wandelt pokušala kontaktirati njihovu djecu.

Opisao je i noć kada su se Julia Wandelt i Karen Spragg pojavile pred njegovim domom.

"Spragg mi se prilično približila i optužila me da sam član masona", rekao je McCann. Sud je čuo i audiozapis tog incidenta, na kojem se čuje kako McCann govori: "Ti nisi Madeleine, molim te, nemoj nas uznemiravati"

McCann je kazao da ga takvi slučajevi duboko pogađaju. "To dira čovjeka u srce kad netko tvrdi da je tvoje dijete koje nisi vidio toliko dugo", rekao je i dodao da su takve lažne tvrdnje "štetne za potragu za Madeleine", piše Sky News.

Tijekom svjedočenja Gerry McCann je odgovarao i na pitanje zašto nije zatražen DNK test kako bi se potvrdilo da Julia Wandelt nije nestala Madeleine McCann.

"Prvo, nismo vjerovali da je ona Madeleine. Drugo, londonska Metropolitanska policija nas je uvjerila, nakon istrage provedene u Poljskoj, da je ona doista Julia Wandelt. I treće, to nije naša odgovornost – DNK test je u nadležnosti istražnih tijela".

McCann je naglasio da nije bilo nikakve sumnje da Wandelt nije njihova nestala kći te dodao da ju je Metropolitanska policija 2023. godine službeno isključila iz istrage o Madeleineinom nestanku.

Madeleine McCan je nestala 3. svibnja 2007. dok je bila na odmoru s obitelji u gradu Praia da Luz u Algarveu, što je izazvalo intenzivnu potragu i privuklo pozornost svjetskih medija.

Nikada nije pronađena.

Julia Wandelt (24) optužena je za uznemiravnje Kate i Gerryja McCanna, roditelje nestale Madeleine. Prema optužnici, sve je trajalo od lipnja 2022. do veljače ove godine, a Wandelt odbacuje sve optužbe i tvrdi da nije kriva.

Zajedno s njom na optuženičkoj klupi nalazi se i Karen Spragg (61) iz Cardiffa, koja se suočava s istim kaznenim djelom i također negira odgovornost.

Optužnica tereti obje žene da su uporno kontaktirale obitelj McCann, slale poruke i pozive te se pojavile pred njihovim domom, iako su ih roditelji nestale djevojčice više puta zamolili da ih prestanu uznemiravati.

Postupak je izazvao veliko zanimanje javnosti jer se ponovno otvaraju bolne teme oko nestanka male Madeleine.

Suđenje se nastavlja u četvrtak.

